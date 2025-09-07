Presume Harfuch decomiso histórico

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó de la detención de directivos de empresas y servidores públicos, tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas el pasado 31 de marzo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

García Harfuch señaló que tras trabajos de investigación se lograron las detenciones, por lo que se continuará hasta detener a todos los involucrados.

Adelantó que se dará una conferencia de prensa este domingo 7 de septiembre, a las 11:00 horas, en donde se darán a conocer todos los detalles y las acciones en conjunto.

El pasado 31 de marzo, autoridades federales identificaron un buque sospechoso que arribó al puerto de Tampico con presunto cargamento de aditivos, y tras labores de inteligencia se corroboró que el barco transportaba diésel ilegal por lo que fue asegurado.

En su momento, fueron asegurados 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.