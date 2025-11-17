Vinculan a mujeres por caso de la niña Noelia

Oaxaca, Oax.- Las tres mujeres que fueron detenidas por el asesinato de la niña Noelia Daylen de cuatro años de edad en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron vinculadas a proceso y se les dictó prisión preventiva, informó la FGE.

El Juez de Control determinó que eran suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de las tres mujeres identificadas como R.E.B.N., M.G.S.P. y R.I.P.G., y por ello, permanecerán en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal.

Noelia Daylen desapareció el pasado 10 de noviembre de 2025 durante una agresión armada en la que fueron asesinadas tres personas, entre ellas, la madre de la menor; posteriormente, se desplegó un operativo de búsqueda de la menor.

Las fuerzas de seguridad pública federales y estatales realizaron cateos en domicilios, comercios y espacios frecuentados por la madre de la víctima.

Sin embargo, la menor fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, donde se realizó la detención de las tres personas imputadas.

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca mantiene abiertas diversas líneas de investigación y trabaja en el análisis de inteligencia criminal que apunta a que estos hechos podrían estar relacionados con una célula delictiva que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.