logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a edil de Cuautla

El alcalde está acusado de delincuencia organizada y extorsión

Por El Universal

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Vinculan a proceso a edil de Cuautla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue vinculado a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada y extorsión. Cabe destacar que el funcionario está relacionado con investigaciones en curso sobre presidentes municipales de dicha entidad.

      Por medio de un comunicado, la FGR detalló que aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación, por lo que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y deberá quedarse en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", donde llevará su proceso penal.

      El alcalde fue detenido el pasado 30 de mayo en el estado de Guerrero, cuando agentes de seguridad hicieron labores de vigilancia y lo ubicaron en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco de Juárez. Al ser capturado le fue asegurada un arma de fuego corta.

      Su detención se llevó a cabo en continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La FGR lo acusó de formar parte de una red presidentes municipales dedicados a la extorsión y lavado de dinero en el oriente del estado de Morelos, y de colaborar con el Júpiter Araujo, "El Barbas", operador del Cártel de Sinaloa en Morelos.

      Lo anterior se pudo obtener con base en la labor del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señaló la FGR.

      El comunicado de la Fiscalía afirma que "se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente".

      Desde febrero de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se abrió una carpeta de investigación en la FGR contra el presidente municipal de Cuautla y otros funcionarios públicos que fueron videograbados en una reunión con Júpiter Araujo, "El Barbas", considerado líder de esa zona de Morelos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum rechaza acusación de Estados Unidos contra funcionarios
      Sheinbaum rechaza acusación de Estados Unidos contra funcionarios

      Sheinbaum rechaza acusación de Estados Unidos contra funcionarios

      SLP

      EFE

      La presidenta Sheinbaum afirmó que México no aceptará decisiones judiciales extranjeras.

      Vinculan a proceso a alcalde de Cuautla, Morelos
      Vinculan a proceso a alcalde de Cuautla, Morelos

      Vinculan a proceso a alcalde de Cuautla, Morelos

      SLP

      El Universal

      El edil por el PAN y PRI fue detenido en Guerrero y permanece en prisión preventiva en Sonora

      Madre de periodista secuestrada pide apoyo a Sheinbaum
      Madre de periodista secuestrada pide apoyo a Sheinbaum

      Madre de periodista secuestrada pide apoyo a Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      La jefa del Ejecutivo federal afirmó que la prioridad es encontrarla y continuar con las investigaciones

      Descarta Sheinbaum desalojar plantón de CNTE
      Descarta Sheinbaum desalojar plantón de CNTE

      Descarta Sheinbaum desalojar plantón de CNTE

      SLP

      El Universal

      El paro nacional cumple cinco días con bloqueos y plantones en el Zócalo