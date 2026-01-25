logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a "El Botox"

Juez ordena prisión preventiva y traslado al penal del Altiplano.

Por El Universal

Enero 25, 2026 09:12 a.m.
A
Vinculan a proceso a "El Botox"

César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", y sus dos escoltas identificados como Eder "N" y Esteban "N", fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial que se realizó vía videoconferencia.

Y es que los presuntos criminales permanecen en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), desde donde se conectaron con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de MéxicoMario Elizondo Martínez.

Durante la diligencia, que duró varias horas, el Ministerio Público de la Federación presentó los datos suficientes para que el juez los vinculara a proceso y dictara prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sepúlveda Arellano y Eder "N" fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la saludportación de armas de fuegoposesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En tanto, Esteban "N" fue procesado únicamente por los tres últimos delitos del fuero federal. Durante la diligencia, el presunto cabecilla criminal admitió que se dedica a la extorsión de productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Se espera que en las próximas horas sean trasladados de la sede de la FEMDO, en la Ciudad de México, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano.

"El Botox" fue detenido el jueves durante un operativo del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la Tierra Caliente michoacana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a "El Botox"
Vinculan a proceso a "El Botox"

Vinculan a proceso a "El Botox"

SLP

El Universal

Juez ordena prisión preventiva y traslado al penal del Altiplano.

Descarrilamiento, "una tragedia que estaba advertida"
Descarrilamiento, "una tragedia que estaba advertida"

Descarrilamiento, "una tragedia que estaba advertida"

SLP

El Universal

Desde el año 2019 las poblaciones de la región han señalado la mala calidad de los trabajos

Comité se deslinda de Vania Pérez A.
Comité se deslinda de Vania Pérez A.

Comité se deslinda de Vania Pérez A.

SLP

El Universal

El PRI pide transparentar regalo de petróleo a la isla de Cuba
El PRI pide transparentar regalo de petróleo a la isla de Cuba

El PRI pide transparentar regalo de petróleo a la isla de Cuba

SLP

El Universal