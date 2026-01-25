Vinculan a proceso a "El Botox"

César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", y sus dos escoltas identificados como Eder "N" y Esteban "N", fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial que se realizó vía videoconferencia.

Y es que los presuntos criminales permanecen en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), desde donde se conectaron con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Mario Elizondo Martínez.

Durante la diligencia, que duró varias horas, el Ministerio Público de la Federación presentó los datos suficientes para que el juez los vinculara a proceso y dictara prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sepúlveda Arellano y Eder "N" fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

En tanto, Esteban "N" fue procesado únicamente por los tres últimos delitos del fuero federal. Durante la diligencia, el presunto cabecilla criminal admitió que se dedica a la extorsión de productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Se espera que en las próximas horas sean trasladados de la sede de la FEMDO, en la Ciudad de México, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano.

"El Botox" fue detenido el jueves durante un operativo del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la Tierra Caliente michoacana.