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Vinculan a proceso a los hermanos atacantes

Por El Universal

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan a proceso a los hermanos atacantes
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      Torreón, Coah.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que fueron vinculados a proceso los hermanos Carlos "N" y David "N" por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Nedi Edith y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Ricardo, Gerardo.

      En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Torreón, bajo la causa penal 1632/2026, este domingo, ambos hermanos fueron vinculados a proceso en una audiencia que inició al mediodía y donde no se permitió el acceso a los medios de comunicación.

      Carlos y David, hermanos gemelos, entraron el pasado jueves 1 de octubre a la secundaria del ejido La Unión —exalumnos del plantel—, armados con cuchillos, hachas y petardos. En el ataque asesinaron a la subdirectora Nedi Edith Nevárez González e hirieron a cuatro personas más, entre ellas un estudiante de 13 años.

      El pasado sábado, familiares de la subdirectora Nedi Edith la sepultaron en el panteón Jardines del Parque, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

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