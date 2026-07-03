Visitas a Teotihuacán caen 21%

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Ciudad de México.- El Mundial de Futbol es insuficiente para revertir la mala imagen de Teotihuacán que provocó el tiroteo del pasado 20 de abril, dejando dos muertos, 13 extranjeros heridos y un estallido mediático.

La Ciudad de los Dioses, como se le conoce a la zona arqueológica, recibió 94 mil visitantes en junio, 21% o 24 mil personas menos que en el mismo mes del año pasado y la cifra más baja desde 2021.

Los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia muestran que los visitantes mexicanos se redujeron 24%, al pasar de 84 mil a 63 mil, mientras que el flujo de extranjeros disminuyó 12%, de 35 mil a 30 mil.

El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez, dijo que Teotihuacán pierde visitantes por varios factores. Uno es que los mexicanos están distraídos con el Mundial y gastan con cautela por la inflación y la situación del empleo. Otro es que llegaron menos turistas extranjeros de lo esperado.

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"Fue realmente muy poco el turismo internacional que llegó a nuestro país por el Mundial, ya que de los casi 6 millones que se esperaban, llegó apenas 12% o 15%", comentó.

"Todo afecta, el recuerdo del tiroteo, aunque poco a poco se va desvaneciendo, pero la inseguridad es un grave problema. Es triste el poco turismo internacional que tenemos en este Mundial", manifestó el también presidente de la agencia Viajes Bojórquez.