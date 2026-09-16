"¡Viva México soberano!"

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Ciudad de México.- Con el Zócalo resguardado por las imágenes iluminadas de las heroínas Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez y Leona Vicario, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su segundo Grito de Independencia.

Con un vestido negro con flores, con el cabello recogido y la mirada puesta en la Plaza de la Constitución, la Mandataria avanzó hacia el balcón principal. Abajo, más de 180 mil personas esperaban el momento.

Sheinbaum tomó la Bandera de México, salió al balcón y miró de frente a la multitud. Entonces comenzaron las arengas.

El nombre de las heroínas ocupó un lugar central y, por segundo año consecutivo, se escuchó el nombre de soltera de La Corregidora: "¡Josefa Ortiz Téllez-Girón!".

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La Mandataria hizo mención a la soberanía nacional y a los migrantes mexicanos.

"¡Viva la Independencia!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Gertrudis Bocaegra!, ¡Viva Guadalupe Victoria!, ¡Viva Antonia Nava!, ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!, ¡Viven los pueblos indígenas y afro mexicanos!, ¡Viven nuestras hermanas y hermanos migrantes!, ¡Viva la dignidad del pueblo de México!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la igualdad!".

También: "¡Viva la justicia!, ¡Viva la democracia!, ¡Viva México libre, independiente y soberano!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!". Y entonces llegaron los fuegos artificiales.

Entre los invitados estuvieron los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; y de Segob, Rosa Icela Rodríguez.

Mientras los fuegos artificiales iluminaban la noche, los invitados observaban la celebración desde Palacio Nacional y en la plaza continuaba la fiesta popular.