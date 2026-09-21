Zapotlanejo, bajo el agua tras intensa tormenta

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Guadalajara, Jalisco.- Una intensa lluvia ocurrida este domingo provocó que el Arroyo Zapotlanejo se desbordara e inundara cerca de 50 casas de las colonias El Plan y La Cantera, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Elementos de varias corporaciones mantuvieron presencia en la zona para realizar labores de limpieza y saneamiento además de atender a los afectados; hasta ahora sólo se reportan daños materiales.

De acuerdo con la alcaldesa de Zapotlanejo, Patricia Sánchez, las fuertes inundaciones se produjeron porque en las zonas altas del municipio se registró una cantidad de lluvia considerable, lo que ocasionó que los cauces recibieran un gran volumen de agua que rebasó su capacidad.

"Una cosa es la cantidad de agua que viene desde arriba. Allá llovió demasiado y obviamente no hay espacio que cubra la cantidad de agua que viene. No hay manera más que pedirle a Dios que no llueva de esta manera", expresó la alcaldesa en un video tras un recorrido para evaluar las zonas afectadas.

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El gobierno municipal informó que hay 46 viviendas y negocios con daños por la inundación que alcanzó hasta un metro de altura en algunas zonas. Las principales afectaciones se presentan en la zona de la "Ciudad Perdida" y la colonia Bellavista.