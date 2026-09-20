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FGE registra 60 carpetas por suicidio en 2026

La Línea de la Vida ofrece apoyo emocional para prevenir suicidios, vinculados en más del 95% a trastornos mentales como la depresión.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2026 02:19 p.m.
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FGE registra 60 carpetas por suicidio en 2026
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      En poco más de ocho meses del 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, informó que registra un acumulado de 60 carpetas de investigación abiertas por suicidios.

      Con la información y a falta de que transcurran poco más de tres meses para concluir 2026, la entidad potosina se encuentra lejos del promedio anual de los últimos dos años, donde contabilizó 264 muertes por este causa.

      En el 2024, el estado acumuló 255 suicidios, de los cuales 212 correspondieron a hombres y 43 de mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

      Los datos señalaron que el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación fue el medio más utilizado por los suicidas con 224 víctimas; 18 por disparo de arma de fuego; 10 por envenenamiento y tres por otras causas.

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      En 2025, los casos sumaron 273 suicidios, de los cuales 223 correspondieron a hombres y 50 a mujeres.

      Los métodos para privarse de la vida no cambiron, pues la asfixia alcanzó las 239 defunciones; 17 causadas por disparo de arma de fuego; 14 por envenenamiento y tres por otras causas. Es decir, significó un aumento del 7 por ciento.

      Al respecto, el gobierno federal expone que las investigaciones muestran que más del 95% de las personas que se suicidan tienen depresión u otro trastorno mental, de ahí que la atención temprana de la depresión puede prevenir intentos de suicidio o su consumación.

      Informa que la línea telefónica Línea de la Vida brinda apoyo emocional y un tratamiento adecuado a las personas que padecen depresión.

      "Si tú o alguien a quien conoces necesita ayuda, recomiéndale que llame a la Línea de la Vida, al 800 911 2000", exhorta.

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