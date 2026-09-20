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Museo del Ferrocarril, fuera del proyecto del tren de pasajeros

El proyecto federal de tren de pasajeros en San Luis Potosí avanza con revisión técnica de estaciones y apoyo institucional.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2026 01:58 p.m.
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Museo del Ferrocarril, fuera del proyecto del tren de pasajeros
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      Por las condiciones con Kansas City Southern de México y el costo que implica, no es viable que el Museo del Ferrocarril se convierte en una de las estaciones para el proyecto federal del tren de pasajeros, proveniente de la Ciudad de México, informó Elí César Eduardo Cervantes Rojas, titular del Centro San Luis Potosí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

      Preciso que, en el primer tramo correspondiente a Villa de Reyes, San Luis Potosí, Santa María del Río y Mexquitic de Carmona, se consideran dos estaciones, una en Villa de Reyes y dos en la capital, de estas últimas ambas se encuentran en revisión técnica.

      Matizó que se considera instalar una en las inmediaciones de la zona industrial, a fin de generar interconectividad con otros medios de transporte, cuya valoración técnica dependerá de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

      Reportó que San Luis Potosí tendrá más de 300 kilómetros lineales de vías férreas en nueve municipios, cuya estructura será confinada, es decir, que no tendrá paradas continuas debido a las velocidades que alcanzará de hasta 200 kilómetros por hora. 

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      Precisó que el Cabildo de San Luis Potosí, es el primero que aprueba el convenio de colaboración, a fin de liberar el derecho de vía y con ello, tener acceso a los documentos para saber quiénes son los propietarios los predios por donde pasará el tramo.

      "Como es un proyecto prioritario, lo que va a proceder, es que se va a expropiar, pero nosotros lo que estamos buscando, es que el impacto como lo dijo nuestra presidenta, que tenga para el estado sea positivo y por donde pase, beneficia a las comunidades", concluyó.

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