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Cabildo de San Luis Potosí dona terrenos para planteles SEP

La donación busca fortalecer la infraestructura educativa con apoyo municipal y federal.

Por Rolando Morales

Septiembre 20, 2026 01:56 p.m.
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Cabildo de San Luis Potosí dona terrenos para planteles SEP
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      El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la enajenación mediante donación de dos predios propiedad municipal a favor del Gobierno de México, con destino a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la construcción de dos planteles de los Centros de Bachillerato Nacional Margarita Maza.

      Acciones de la autoridad

      Durante la sesión extraordinaria, la regidora Margarita Hernández Fiscal señaló que el expediente fue revisado por la Comisión de Hacienda y cuenta, de acuerdo con el dictamen, con los elementos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios, además de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

      Uno de los terrenos se ubica en el fraccionamiento El Rosedal y cuenta con una superficie de 2 mil 17.40 metros cuadrados, mientras que el segundo se localiza en el fraccionamiento Rinconada de los Olivos, con 2 mil 533.90 metros cuadrados. Ambos inmuebles tendrán como destino específico la construcción y funcionamiento de los planteles.

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      Impacto en la comunidad

      Hernández Fiscal sostuvo que la donación permitirá ampliar la oferta de educación media superior en el municipio y generar nuevos espacios para que jóvenes continúen sus estudios. El proyecto contempla la participación de los distintos órdenes de gobierno para el desarrollo de infraestructura educativa.

      El dictamen aprobado también establece mecanismos para garantizar que los terrenos sean utilizados para el propósito autorizado y contempla su reversión en caso de que se incumplan las condiciones establecidas. La regidora destacó que la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal permitirá concretar el proyecto educativo.

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