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"Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. y por los judíos. Luego vinieron por mí. y ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre".

Martin Niemöller

No, no estoy de acuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa que ha desechado la suspensión concedida a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, logró que se revocara el descongelamiento de las cuentas en las que recibía sus pensiones: del IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Cuestiono la decisión no porque considere que Rocha es inocente de las acusaciones que ha presentado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay indicios de que llegó a un acuerdo con los Chapitos y de que estos secuestraron y amedrentaron a candidatos y operadores de la oposición para ayudarlo a ganar las elecciones de 2021 en Sinaloa. También hay razones para pensar que desde el gobierno ayudó a los Chapitos y trató de ocultar las circunstancias del homicidio del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén. Es una vergüenza que la FGR no lo haya detenido para propósitos de extradición, como pide Estados Unidos.

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Me opongo porque es el bloqueo de cuentas es un abuso que viola las garantías individuales. Como la prisión preventiva, la congelación castiga antes de juzgar. Se aplica, incluso, cuando no hay una acusación formal en México, como es el caso de Rocha. La 4T, cada vez más autoritaria, determinó que el bloqueo se puede aplicar sin una orden judicial, la cual sí se requiere en la prisión preventiva. Además, modificó la ley de amparo para evitar que las víctimas puedan obtener suspensiones. Hoy la UIF puede congelar cuentas a discreción.

La Suprema Corte del acordeón ha validado los bloqueos sin orden judicial, aunque dice que la acción debe sustentarse en "indicios razonables y suficientes" de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. Ni siquiera la UIF, sin embargo, puede sostener que unas pensiones del IMSS, el ISSSTE y la UAS son de procedencia ilícita.

Se supone que una vez que se bloquea una cuenta la víctima tiene cinco días para solicitar una audiencia, 10 para que se desahoguen las pruebas y 15 para la resolución. Pero las cuentas de Rocha han estado bloqueadas desde mayo y las de Ernesto Ruffo desde julio.

La congelación no solo viola la presunción de inocencia que reconoce nuestra Constitución, sino el derecho a la defensa, porque impide a las víctimas contar con recursos para contratar a un abogado. También descarta el principio jurídico de que el Estado, cuando acusa, debe presentar las pruebas de un presunto ilícito. En la congelación se exige a la víctima, que a veces ni siquiera ha sido acusada formalmente, que someta las pruebas de su inocencia.

La UIF no ha respetado las leyes ni los derechos individuales al congelar cuentas. Antes de que la 4T modificara la Ley de Amparo en octubre de 2025, un 77 por ciento de los amparos contra los bloqueos favorecían a las víctimas. Ahora ni siquiera un protegido del régimen, como Rocha, puede lograr que se respete una suspensión para liberar cuentas en que recibe pensiones del propio gobierno. Los acusados por la Santa Inquisición tenían más derechos.

Es fácil burlarse y decir que Rocha está recibiendo su justo merecido, un castigo antes de que sea acusado en México de cualquier crimen. Pero no olvidemos que lo que un régimen autoritario le pueda hacer a él, se lo puede multiplicar a cualquiera otra persona, por inocente que sea.

Insulina

La señora Elena, que me ayuda en la limpieza de mi casa desde hace 18 años, ha sufrido un verdadero calvario. Después de peregrinar de clínica en clínica del IMSS no ha logrado que le surtan una receta de insulina glargina. Sin embargo, los políticos nos dicen que el abastecimiento de medicinas es de 94 por ciento en el IMSS y de 97 por ciento en el ISSSTE.

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