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Este 25 de noviembre se cumplen veinte años del asesinato de Valentín Elizalde. Dos décadas desde aquella madrugada en Reynosa, Tamaulipas, cuando las balas interrumpieron la carrera de uno de los intérpretes más populares de la música regional mexicana. Tenía apenas 27 años, una edad que lo coloca dentro de una de las coincidencias más inquietantes de la historia de la música: el célebre Club de los 27.

Ese extraño panteón de músicos fallecidos prematuramente, en el que figuran nombres como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, tiene también un representante del regional mexicano. Naturalmente, el club no existe como una institución formal, ni hay evidencia de una maldición alrededor de esa edad. Pero resulta curioso imaginar al "Gallo de Oro" compartiendo semejante mitología con algunas de las figuras más emblemáticas del rock.

Más allá de esta coincidencia, hay una pregunta que me parece mucho más interesante: ¿Qué pensaría Valentín Elizalde si pudiera observar la industria musical mexicana de nuestros días?

Imaginemos por un momento que el "Gallo" no hubiera muerto aquella madrugada de 2006. Hoy tendría 47 años y habría sido testigo de una transformación verdaderamente monumental. El regional mexicano, que durante su época encontraba sus principales escaparates en la radio, los palenques, las ferias populares y las tiendas de discos, se ha convertido en una maquinaria internacional capaz de conquistar las listas de popularidad de prácticamente cualquier rincón del planeta.

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Valentín probablemente se sorprendería al descubrir que los discos compactos son prácticamente piezas de museo, que un muchacho puede convertirse en estrella desde su habitación y que las canciones ya no necesitan conquistar las estaciones de radio para alcanzar millones de reproducciones. También descubriría que los sombreros y las botas han cedido parte de su protagonismo a las gorras, las cadenas de diamantes, los tenis de diseñador y una estética mucho más cercana al hip hop estadounidense.

Aunque, probablemente, el cambio más interesante estaría en sus oídos. En estos veinte años, el regional mexicano ha experimentado una auténtica revolución sonora. El movimiento alterado llevó ciertos corridos hacia territorios más agresivos; posteriormente, los corridos tumbados incorporaron elementos del trap y la cultura urbana. Artistas como Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H y Fuerza Regida transformaron una tradición centenaria en un fenómeno global. El corrido, que durante generaciones había contado historias de revolucionarios, contrabandistas y personajes populares, encontró nuevos protagonistas, nuevas sonoridades y nuevas maneras de narrar la realidad.

¿Le gustaría todo esto al "Gallo de Oro"? Imposible saberlo. Quizá encontraría fascinante la irreverencia de estos jóvenes. Quizá consideraría que algunas propuestas han sacrificado demasiada identidad musical en nombre de las tendencias comerciales. O tal vez terminaría colaborando con alguno de ellos. Después de todo, la historia de la música está llena de veteranos que encontraron una segunda juventud al acercarse a generaciones posteriores.

Y ya que estamos haciendo ejercicios de imaginación: ¿Cómo habría evolucionado musicalmente Valentín?

Su personalidad interpretativa era tan particular que difícilmente habría necesitado reinventarse por completo. Aquella voz nasal, sus peculiares inflexiones y su manera de apropiarse de las canciones constituían una identidad reconocible desde los primeros segundos. Tal vez habría continuado grabando con banda sinaloense, quizá habría explorado sonidos más contemporáneos o incluso habría encontrado una nueva dimensión artística como representante de la vieja escuela frente a los jóvenes exponentes del género.

Lo lamentable es que jamás podremos conocer esa evolución. La muerte lo convirtió en una fotografía congelada de 2006. Existe, además, un aspecto mucho más oscuro de esta historia. Valentín murió en un México que estaba a punto de iniciar una de las etapas más violentas de su historia reciente. Apenas unos días después de su asesinato comenzaría el gobierno de Felipe Calderón y, posteriormente, la llamada guerra contra el narcotráfico. Durante las siguientes dos décadas, las organizaciones criminales se fragmentaron, diversificaron sus actividades y transformaron profundamente la vida cotidiana de numerosas regiones del país.

Paralelamente, una parte del regional mexicano también modificó su manera de representar ese universo. Los narcocorridos no eran ninguna novedad cuando Valentín estaba vivo, pero algunas expresiones contemporáneas han llevado la exaltación del armamento, el lujo y el poder criminal hacia terrenos cada vez más explícitos. La frontera entre narrar una realidad y glorificarla se ha convertido en uno de los debates culturales más incómodos de nuestro tiempo.

Resulta paradójico que, mientras la industria del regional mexicano ha conseguido una expansión internacional sin precedentes, el país que alimenta buena parte de sus historias continúe enfrentando las consecuencias de una violencia que parece interminable.

Quizá Valentín se sentiría orgulloso de observar hasta dónde ha llegado la música que interpretaba. Quizá le sorprendería que aquellos sonidos profundamente norteños ahora sean escuchados por millones de jóvenes que jamás han pisado Sonora o Sinaloa. Quizá también le inquietaría comprobar que algunas de las circunstancias que rodearon su muerte continúan formando parte de nuestra realidad.

Lo cierto es que, a diferencia de Hendrix, Morrison o Cobain, el "Gallo de Oro" pertenece a una mitología musical particularmente mexicana. Una en la que la fama, la música popular, la violencia y la tragedia terminaron entrelazándose de manera irreversible.

Veinte años después, el regional mexicano es más grande, más diverso, más internacional y comercialmente más poderoso que nunca. Pero Valentín Elizalde permanece exactamente donde lo dejamos: con 27 años, sombrero y aquella sonrisa que parecía anunciar que todavía le quedaban muchas canciones por cantar.

Y acaso esa sea la mayor tragedia de pertenecer al Club de los 27: mientras la música continúa evolucionando, sus integrantes permanecen condenados a no escuchar jamás lo que vino después