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Campos de batalla. De campo de batalla militar, el fin de semana, entre fuerzas regulares y criminales, Guasave pasó esta semana a espacio de pruebas de estrategias en el campo de batalla de la comunicación. Los contendientes en esta guerra, en orden de aparición, fueron los grupos armados del crimen, los vecinos de la zona de hostilidades, el ejército mexicano, las agencias antidrogas y de seguridad de Estados Unidos y las autoridades políticas mexicanas.

Definidores iniciales. Primero, los grupos criminales irrumpieron con elocuentes, mediáticos mensajes de violencia en buena parte del norte de Sinaloa. Luego vinieron los vecinos que entablaron inmediata conversación de lo que ocurría, divulgando por las redes imágenes, versiones y especulaciones sobre la furia destructiva de los criminales. Impactantes paisajes de incendios, vehículos en llamas y esqueletos de otros, ya calcinados, acompañados de voces de alerta sociodigitales, ocuparon el primer plano de la comunicación regional y nacional. Grupos violentos e informadores de la sociedad civil fueron, así, los definidores iniciales de la agenda pública del país.

Decodificadores. Familiarizada con la violencia criminal y la connivencia con los cárteles por parte de políticos y otros personajes con proyección pública, la sociedad sinaloense ha aprendido a decodificar los constantes signos de guerra emitidos en su estado. Y, muy rápido, antes de cualquier versión oficial sobre la batalla de Guasave, los mensajes de las redes interpretaron el origen del fuego: la captura de algún capo relevante. Fue así como los mensajes de violencia de los delincuentes y los mensajes digitales de la sociedad civil modularon por varias horas la definición primaria de la conversación regional y nacional. Fue una lección viva de actualización, en la era digital, de la teoría de establecimiento de la agenda ("agenda setting") de Maxwell McCombs y Donald Shaw, de la remota era de la supremacía de los medios convencionales, a principios de la década de 1970.

Lento cambio de chip. Luego vino la confirmación oficial y la identificación del capo capturado. Fue el tiempo que tardaron las fuerzas armadas y de seguridad de nuestro país en cambiar de chip. Del imperativo de resguardar herméticamente la información para evitar las acostumbradas filtraciones a las bandas, al de la necesidad de abrir la información con la velocidad y la claridad requeridas para concurrir con un encuadre propio a la colocación del tema en la agenda pública. De cualquier modo, la mayor parte de los medios convencionales de este lado no sólo le dieron todo el espacio a la bien realizada operación militar, sino que le atribuyeron tonalidades épicas.

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Encuadre. Con más sentido de la planeación, apenas culminada la operación Guasave, los mensajes coordinados de las agencias estadounidenses celebraron los hechos con un encuadre sugerente de un éxito de allá, compartido con los de acá, en un esquema de cooperación plausible pero insuficiente, sin faltar nuevas amenazas contra las complicidades del régimen con los cárteles. Las filtraciones a los grandes medios de allá con detalles de la participación y la supervisión estadounidense del operativo sinaloense hicieron el resto.

Más. Nuevos mensajes mexicanos con información de calidad del ejército sobre su protagonismo en el operativo llegan tarde, a la defensiva, sin manera de contrarrestar el giro impuesto a los hechos desde Washington. Quizás aquí termina este episodio, pero apuesto a que vienen más.

(Académico de la UNAM)