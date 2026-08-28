Censurar poquito

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"Y en cuanto al mal que resulta

de la censura, es imposible

medirlo, porque es imposible

decir dónde termina".

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Jeremy Bentham,

Theory of Legislation

El gobierno se echó para atrás en algunos de los nuevos "lineamientos para proteger los derechos de las audiencias". Es un triunfo de la sociedad, que cuestionó la censura cuando el régimen decía que no había censura. Pero no nos hagamos tontos. El intento no ha desaparecido. Como el "alcalde dadivoso" de San Blas, Hilario Rampírez Villanueva, quien confesó en un mitin político que "sí le robé", pero "poquito, el gobierno nos dice que solo censurará un poquito y de manera indirecta.

Para empezar, hay que señalar que la consulta pública fue un engaño. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que se presentaron 8,532 participaciones de las cuales, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), 82 por ciento "rechazó los lineamientos" y 66 por ciento "advirtió los riegos para la libertad de expresión". Solo 9.7 por ciento avaló la propuesta del gobierno. Aun así, se aprobaron los lineamientos casi sin cambios.

La consulta, que empezó el 27 de junio, concluyó el 21 de agosto. En solo dos días hábiles, la CRT supuestamente analizó las participaciones, elaboró nuevos lineamientos, los sometió a deliberación de su pleno de cinco comisionados y estos los aprobaron. No solo los tiempos son demasiado breves para ser creíbles, sino que la CRT violó sus propias reglas, las cuales "establecen que el informe de consideraciones debe publicarse antes de que el pleno apruebe la propuesta", como ha señalado Mariana Calderón de Litigio Estratégico.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión celebró el mismo 26 de agosto "la aprobación de los lineamientos", antes de que se dieran a conocer. A pesar de que la CRT es supuestamente la autoridad en la materia, los lineamientos fueron anunciados y defendidos por la consejera jurídica de la Presidencia Luisa María Alcalde, como para no dejar duda de que será el gobierno el que los aplique.

La facultad de censura se diluyó. Antes, por ejemplo, la autoridad podía intervenir en cualquier momento para sancionar a un medio, pero ahora solo lo podrá hacer "a solicitud de las audiencias" cuando el medio no atienda o no responda a la queja. Las sanciones, por otra parte, solo se aplicarán cuando el medio no ponga a "disposición de las audiencias mecanismos de defensa", no tenga "defensoría de las audiencias" o carezca de "código de ética".

La presidenta de la CRT, Norma Solano, ha argumentado que la comisión no puede censurar ni quitar contenidos ni modificarlos, pero sí "tutela que se cumpla con el procedimiento de atención de quejas". La presidenta Sheinbaum dice que "Nosotros no estamos de acuerdo en que sea el gobierno o la Comisión de Radio y Televisión quienes impongan multas a los contenidos de los medios electrónicos porque esto raya en la censura".

Pero la verdad es que el pueblo bueno y sabio, que exige en encuestas mejor seguridad y condiciones económicas, nunca pidió estos derechos de las audiencias. Esta es una exigencia del gobierno para frenar las críticas. Decir que serán las audiencias las que solicitarán las sanciones es dejar abierta la puerta para que el gobierno ejerza la censura de forma indirecta.

La presidenta no ha explicado por qué, si estos lineamientos son positivos, ella se niega a aplicarlos en las mañaneras. Estas se han convertido no solo en un foro de propaganda, sino para difamar a los críticos del régimen. Si algún programa necesita un defensor de las audiencias es el de ella.

Mañanera

No solo Morena está haciendo precampañas adelantadas, sino que las promueve en la mañanera. Ayer la presidenta alabó a la nueva candidata (coordinadora) de Morena en Sinaloa, de la que dijo "tiene muchos años en el movimiento y quiere mucho a Sinaloa". ¿Debería un defensor de las audiencias reclamarle que mezcló información y propaganda?

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