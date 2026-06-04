CNTE contra CDMX

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"Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación".

Claudia Sheinbaum, 4.06.2026

Apenas el martes 3 de junio la presidenta Sheinbaum declaró: "No creo que sean maestros quienes generaron la provocación". Se refería a los intentos de un grupo de encapuchados un día antes de derribar las barreras que el gobierno de la Ciudad de México colocó en la periferia del centro histórico para impedir que los maestros de la CNTE instalaran un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México. Allí el gobierno quiere tener un Fan Fest para la Copa del Mundo.

Los propios líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, han desmentido a la presidenta y han reconocido que sí están detrás de los actos violentos y de vandalismo, como el derribo de las estatuas colocadas por el gobierno en el paseo de la Reforma para festejar el Mundial. "Si no hay solución, no rodará el balón", ha sido el lema difundido por la propia CNTE. Están extorsionando al gobierno precisamente por la cercanía del Mundial.

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La presidenta rechazó ayer la exigencia de recibir a los líderes de la CNTE y me parece que es una buena decisión. Sin embargo, ya no sostuvo que quienes realizan los actos de violencia no son maestros de la CNTE: "Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta. Es muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años. Deciden actuar con palos, ...romper vidrios".

No sé qué manifestaciones de la CNTE recuerda la presidenta, pero yo desde hace décadas los he visto actuar con violencia. Ayer también destruyeron mobiliario urbano y atacaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en avenida Universidad. "Quieren que caigamos en la provocación de una represión -declaro la presidenta ayer--. Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz".

Así ha actuado siempre la CNTE. Utiliza la violencia para provocar una reacción de las autoridades y después reclamar que sufrió una represión. Lo que no dice la presidenta es que el costo principal de las movilizaciones, bloqueos y actos vandálicos no lo están pagando los políticos, que correctamente se niegan a aceptar la extorsión de la Coordinadora, sino miles de personas inocentes que viven o trabajan en el centro histórico. La CNTE no ha logrado su propósito de asentarse en el Zócalo y echarle a perder su fiesta a la jefa de gobierno Clara Brugada, pero tanto el campamento de la CNTE como el cierre del acceso al centro histórico por la policía están teniendo consecuencias desastrosas para los comerciantes y trabajadores del lugar.

Ni unos ni otros pudieron entrar el lunes al centro. A algunos se los permitió la policía el martes y ayer, pero los clientes no se atreven a ir. Los museos han cerrado, los hoteles se han quedado vacíos. Quienes viven de las ventas se han quedado sin ingresos ante la indiferencia de las autoridades. Mejor hubiera sido que los dejaran entrar al Zócalo, pero que dejaran trabajar a quienes ahí lo hacen.

La presidenta tiene razón: no tiene sentido que ella se reúna con los líderes de la CNTE. Los maestros no llegan a negociar sino a imponer sus condiciones. El problema es que ante la negativa a "reprimir", el gobierno está permitiendo que la CNTE destroce la subsistencia de miles. Olvida que su responsabilidad principal es defender los derechos legítimos de los gobernados, no quedar bien con esos aliados de la CNTE que los ayudaron a llegar al poder.

L.A. Times

Un artículo de Los Angeles Times afirmó ayer que Estados Unidos ha cancelado las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. La portavoz de Sonora desmintió la información en el caso de Durazo, pero es difícil olvidar que otro artículo de este mismo diario y reportero adelantó la cancelación de la visa del sinaloense Rubén Rocha Moya y las acusaciones contra los 10 de Sinaloa.

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