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Cada accidente en la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí - Querétaro, deja mucho más que vehículos destrozados. Detrás de cada choque hay familias destrozadas porque una vida se pierde o se transforma de manera radical, ya que operadores no llegan nunca más a sus casas, estudiantes pierden su clase, a enfermos les cancelan su cita médica, empresas que detienen operaciones y comunidades enteras que observan con impotencia cómo una de las vías más importantes del país se ha convertido en escenario recurrente de tragedias intencionalmente provocadas. La frecuencia de accidentes, cierres y congestionamientos en esta ruta estratégica ya no puede considerarse un hecho aislado; es un problema público que exige una respuesta radical e inmediata.

La inseguridad vial en la carretera 57 no solo provoca pérdidas humanas, sino también graves daños económicos y sociales, agravados por la actuación de grupos de saqueadores que aprovechan los siniestros para delinquir ante la mirada impotente de las víctimas y la complacencia de las autoridades. Son muchas las evidencias. En los últimos meses se han registrado múltiples accidentes de vehículos particulares, pero principalmente de tráileres y unidades de carga pesada que han provocado cierres totales de la circulación durante muchas horas. Volcaduras de pipas, incendios de tráileres y accidentes fatales han afectado constantemente la movilidad entre San Luis Potosí – Querétaro y viceversa. Lo curioso es que siempre son en las mismas zonas.

Las causas son diversas, pero conocidas. El enorme flujo de transporte de carga, la velocidad excesiva, las largas jornadas de conducción, la fatiga extrema de los operadores, la saturación de algunos tramos, por objetos extraños puestos de manera intencional y la insuficiente vigilancia generan condiciones propicias para los accidentes. La carretera 57 es la columna vertebral del comercio terrestre mexicano; conecta el centro industrial del país con el norte y la Ciudad de México, mueve diariamente miles de toneladas de mercancías. Precisamente por ello, cualquier falla tiene graves consecuencias.

Sin embargo, existen hechos que aun agravan más la situación: el saqueo de las unidades accidentadas. Cada vez que un tráiler vuelca, aparecen grupos de personas, muy bien organizados, que no llegan para auxiliar, sino para apropiarse de la mercancía. Lo que debería ser una emergencia se transforma rápidamente en una oportunidad para el robo. Este comportamiento no puede justificarse en ninguna circunstancia de necesidad económica. Se trata de un delito que agrava el daño provocado por el accidente y envía un mensaje de normalización de la ilegalidad.

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El impacto económico es mayor. Cuando una unidad de carga se accidenta, las pérdidas no se limitan al vehículo. Se pierde mercancía, se incumplen contratos, se retrasan cadenas de suministro y aumentan los costos de logística. Si además ocurre el saqueo, las pérdidas se multiplican. Al final, esos costos terminan trasladándose a empresas, consumidores y trabajadores. Lo que parece un hecho aislado en la carretera acaba afectando la economía local en su totalidad.

Las consecuencias sociales son todavía más graves. Cada accidente representa vidas truncadas y proyectos familiares interrumpidos. Una muerte en carretera no es una estadística; es un padre que ya no regresó a casa, una madre que deja hijos huérfanos o un trabajador cuya ausencia afecta el ingreso familiar. Cuando estos eventos se vuelven frecuentes, generan además una percepción permanente de riesgo entre quienes utilizan diariamente esta vía. Algunos podrían pensar que los accidentes son inevitables porque forman parte de la dinámica del transporte. Sin embargo, esta postura ignora una realidad evidente: los países y regiones que han fortalecido la vigilancia, el monitoreo tecnológico y los operativos preventivos han logrado reducir significativamente los accidentes. La experiencia demuestra que la prevención sí funciona cuando existe voluntad política para hacerlo.

Por ello, resulta necesario que las autoridades federales, estatales y municipales actúen de manera coordinada. La Guardia Nacional debe fortalecer su presencia permanente en los puntos críticos de la carretera, ellos saben cuáles son. Es necesario incrementar los operativos de velocidad, supervisar el cumplimiento de los tiempos de descanso de los operadores, mejorar los sistemas de videovigilancia y garantizar una respuesta más rápida ante emergencias. También es urgente combatir con firmeza a los saqueadores. No basta con dispersarlos cuando ocurre un accidente. Deben identificarse, detenerse y procesarse penalmente.

En síntesis: la carretera 57 es importante para México, pero más lo es para San Luis Potosí, no se puede seguir aceptando esta situación como parte de la normalidad. Cada cierre afecta la competitividad económica; cada accidente deja heridas familiares; cada saqueo erosiona la confianza en el Estado de derecho. La pregunta no es si debemos actuar, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar. Porque mientras las autoridades reaccionan lentamente, si es que lo hacen, la carretera continúa cobrando víctimas. Cuando una tragedia se repite una y otra vez sin que existan cambios de fondo, deja de ser un accidente para convertirse en una falla gubernamental, donde no hay voluntad para corregir.

@jszslp