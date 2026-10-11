¿Cómo liderar y tener un sano ambiente de trabajo?

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Nuestra cultura laboral aún tiene mucho por evolucionar. En muchas empresas persiste una forma de liderazgo basada en el miedo, el control y la presión constante. Puede generar resultados a corto plazo, pero difícilmente será sostenible: el estrés termina por afectar la salud de las personas y la organización acaba rodeada de empleados que permanecen únicamente por necesidad, no por convicción. No existe comparación entre el desempeño de alguien inspirado y el de alguien agotado.

Con frecuencia los objetivos se enfocan únicamente en la productividad, dejando de lado el bienestar humano. Sin embargo, una empresa existe para satisfacer necesidades de las personas y eso también implica cuidar su salud física y emocional. Si una forma de trabajar contradice nuestra naturaleza, como permanecer inmóviles durante largas jornadas o vivir bajo tensión permanente, tarde o temprano aparecerán errores, desmotivación y desgaste.

Al diseñar un puesto es indispensable definir funciones y objetivos claros, alcanzables y que dependan realmente de quien los desempeña. Evaluar a una persona por factores que escapan a su control solo genera frustración y la sensación de que nunca es suficiente. Nada resulta más desmotivador que esforzarse constantemente sin sentir que el trabajo realizado es reconocido.

La calidad del ambiente laboral determina la calidad del talento que permanece en una organización. Un liderazgo autoritario, salarios poco competitivos o la falta de respeto por la individualidad provocan que las personas más capaces y creativas busquen mejores oportunidades, mientras que solo permanecen quienes no tienen otra alternativa.

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También es importante comprender que no todas las personas trabajan de la misma manera. Existen perfiles más reservados, otros más expresivos, algunos muy creativos y otros altamente organizados. La diversidad enriquece a los equipos siempre que todos compartan objetivos claros y exista respeto mutuo. Lo importante no es que todos actúen igual, sino que cada uno cumpla responsablemente con su función.

Muchas empresas generan conflictos innecesarios al imponer reglas que no aportan al cumplimiento de objetivos: controlar excesivamente los descansos, limitar pequeñas libertades o vigilar cada movimiento transmite desconfianza y deteriora el ambiente. Si una política no mejora el desempeño, probablemente solo incrementa el malestar.

Un buen liderazgo parte de reconocer que los empleados son personas, no subordinados sin voz. Antes de modificar responsabilidades conviene dialogar, explicar las razones y escuchar la opinión de quien realizará el trabajo. El respeto, la transparencia y una remuneración acorde con las responsabilidades fortalecen el compromiso mucho más que la imposición.

La eficiencia tampoco consiste en mantener a todos ocupados durante toda la jornada, sino en lograr los mejores resultados con el menor esfuerzo posible. Simplificar procesos, eliminar tareas innecesarias y escuchar las propuestas de quienes realizan el trabajo diariamente suele generar mejoras importantes.

Los buenos resultados son consecuencia de un ambiente sano donde las personas se sienten valoradas. Más allá de los incentivos económicos, saber que el trabajo realizado es suficiente y apreciado fortalece la confianza, la motivación y el sentido de pertenencia. Cuando un puesto parece excesivamente complicado, con frecuencia el problema no está en el empleado, sino en procesos poco claros o en una capacitación insuficiente.

Antes de llamar la atención por una conducta, conviene preguntarse si realmente afecta el cumplimiento de los objetivos. Si una persona trabaja con responsabilidad y entrega resultados, no siempre es necesario intervenir en aspectos que no perjudican su desempeño. Cuando sí existe una afectación, el camino más efectivo suele ser el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones.

Por supuesto, la confianza también implica responsabilidad. Si alguien incumple de manera reiterada con las funciones acordadas, primero debe recibir retroalimentación clara y la oportunidad de corregir. Si aun así no existe compromiso, será momento de buscar a otra persona para ocupar el puesto.

El trabajo ocupa una parte importante de nuestra vida. Por ello, construir organizaciones donde las personas se sientan respetadas, escuchadas y valoradas no solo beneficia a los empleados, sino también a las empresas. Menos control y más confianza, acompañados de objetivos claros y responsabilidades bien definidas, pueden dar lugar a equipos más comprometidos, creativos y sostenibles.

*Profesor en el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí. Además, es escritor de 5 libros, artista, bloguero y conferencista en temas de inteligencia y salud emocional.