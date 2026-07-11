Consecuencias ecológicas. "Adaptarse o morir energéticamente"

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Citando la famosa frase de Darwin: "NO ES LA ESPECIE MÁS FUERTE LA QUE SOBREVIVE, NI LA MÁS INTELIGENTE, SINO LA QUE RESPONDE MEJOR AL CAMBIO", que dio pie a la frase: "ADAPTARSE O MORIR, AHORA COMO NUNCA ES UN IMPERATIVO INEXORABLE DE LA NATURALEZA", de H.G. Wells (1866-1946). Analizaremos nuestra desadaptación como país a los cambios tecnológicos de generación de energía que están sucediendo en todo el mundo a pasos cada vez más acelerados.

La puesta en funcionamiento muy deficiente de la REFINERÍA DE DOS BOCAS es un riesgo ecológico altísimo y una apuesta muy cara del gobierno federal, ya que con el cambio climático un solo SUPERHURACÁN que se puede presentar este mismo año la puede borrar del mapa en una noche por su pésima ubicación geográfica en la desembocadura de dos ríos en el Golfo de México, independientemente de que la tendencia mundial es buscar nuevas alternativas de GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA esto es sin quemar petróleo. Esto no es adaptarse al cambio, por lo tanto, es morir en sentido literal.

Analizaremos solo dos ejemplos de ADAPTACIÓN a los nuevos tiempos alineados con el ACUERDO DE PARÍS en dos países totalmente diferentes entre sí y también diferentes de nosotros México.

En Inglaterra ya está en funcionamiento desde 2020 la CENTRAL DE ENERGÍA EÓLICA MARINA más grande del mundo llamada HORNSEA 2 y consta de 174 turbinas de 8 MW cada una, que da un total de 1.2 GW de generación de energía eléctrica en toda la central eólica y evitará la emisión de cerca de 1 millón de toneladas de CO2 anualmente. Es un proyecto DANÉS-INGLÉS realizado en el Mar del Norte, a 80 kilómetros de la costa entre Inglaterra y Holanda. El proyecto genera actualmente energía suficiente para el funcionamiento de 1 millón de hogares y junto con otra central hermana generarán juntas energía eléctrica suficiente para 2.3 millones de hogares ingleses con los estándares de consumo de Europa y su clima frío de invierno que provoca el uso de calefacción. La energía es repartida por 800 kilómetros de cables marinos y terrestres de diferentes calibres y especificaciones. Este es un ejemplo a seguir para ADAPTARSE PARA NO MORIR.

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En China empezó a funcionar a finales de 2021 la mayor CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA FLOTANTE del mundo, con una capacidad de 320 MW, es decir 4 veces menor que la eólica mencionada en el punto anterior y podrá generar energía para 400,000 hogares con estándares chinos. Este desarrollo consiste en miles de paneles solares que flotan en una presa llamada Deshou que se ubica en la provincia China de Shandong. La obra se empezó a principios de 2020 y costó 127 millones de dólares. La estación generadora mayor hasta antes de este proyecto está en la presa más grande del mundo que está también en China y es la PRESA DE LAS TRES GARGANTAS. Esta instalación flotante evitará la emisión de 217,700 toneladas de CO2 anuales, con lo cual se alinean a los objetivos del ACUERDO DE PARÍS. Nuevamente nos ponen el ejemplo ADAPTARSE PARA NO MORIR.

Volviendo a la frase ADAPTARSE O MORIR, que es una máxima universal y que sucede y seguirá sucediendo durante millones de años en todos los campos y aspectos del Cosmos, en este caso es literal en varios sentidos que a continuación enumeramos:

1.- Al emitir gases de invernadero en nuestra refinería generaremos muertes por mala calidad del aire en Tabasco. Es un fenómeno medible en número de muertes extras anuales a partir de su operación y hoy deben de estar sucediendo.

2.- La pésima ubicación geográfica de la refinería originará que el día que llegue un SUPERHURACÁN, que provocará muertes de algunos de sus operadores. Y es muy probable que suceda este mismo año, ya que con el calentamiento global al que la propia refinaría contribuye, aumentan las probabilidades de este fenómeno meteorológico.

3.- Políticamente esta refinería es uno de los riesgos principales que está tomando la autollamada 4T junto con el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, y que la pueden matar si sucede lo mencionado en el punto 2 y que es muy probable. Esto podría ser una muerte política de un proyecto que no respeta la Naturaleza y sus leyes inexorables.

"ADAPTARSE O MORIR". H.G. Wells (1866-1946)

Observemos este año 2026, en esta época que inicia la temporada de HURACANES en Atlántico y Pacífico que sucede hasta fin de año y con toda seguridad escucharemos como cada año que temperaturas extremas que rompen récords anteriores, superhuracanes en ambos océanos, lluvias concentradas y torrenciales que destruyen infraestructura, etc.; que son las mismas palabras que repetimos año con año sin hacer nada en lo PERSONAL y tarde o temprano ante nuestra INADAPTACIÓN a los cambios ambientales que nosotros mismos provocamos pagaremos las consecuencias como especie, es decir nuestros descendientes inmediatos nos recordarán como las generaciones que no entendimos el "ADAPATARSE O MORIR" y será ya tarde.