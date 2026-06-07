De la sostenibilidad a la regeneración. Una conversación que ya no puede esperar

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Por: Dra. Mariana Córdova

Durante mucho tiempo, cuando una empresa hablaba de sostenibilidad, la conversación giraba alrededor de reducir impactos negativos. Consumir menos energía, disminuir residuos, reciclar materiales o cumplir con regulaciones ambientales eran acciones suficientes para demostrar compromiso con el entorno.

Hoy, esa visión comienza a quedarse corta. El mundo atraviesa una etapa particularmente compleja. A los desafíos económicos se suman fenómenos climáticos cada vez más frecuentes, tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos acelerados y profundas transformaciones sociales. No se trata de crisis aisladas; son problemas que se conectan, se potencian y terminan afectando la forma en que vivimos, consumimos y hacemos negocios.

Ante esta realidad, muchas organizaciones están descubriendo que ya no basta con reducir daños. Ahora el reto consiste en entender cómo una empresa puede contribuir activamente a mejorar el entorno del que depende. Es aquí donde surge un concepto que comienza a ganar relevancia en los principales foros empresariales del mundo: la regeneración.

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Mientras la sostenibilidad busca mantener un equilibrio, la regeneración plantea algo más ambicioso: restaurar, fortalecer y devolver valor a los sistemas sociales, económicos y ambientales que han sufrido desgaste durante décadas.

Este cambio representa una evolución natural en la manera de entender el éxito empresarial. Durante años se asumió que el crecimiento económico y el bienestar ambiental eran objetivos difíciles de conciliar. Hoy observamos que las empresas más innovadoras están demostrando justamente lo contrario: generar valor económico y generar valor social pueden ser parte de la misma estrategia.

Un ejemplo de ello es la economía circular. Frente al modelo tradicional de producir, consumir y desechar, la economía circular propone aprovechar los recursos durante el mayor tiempo posible, diseñando productos más duraderos, reutilizando materiales y transformando residuos en nuevas oportunidades de negocio.

Lo interesante es que este enfoque no solo beneficia al medio ambiente. También ayuda a reducir costos, fortalecer cadenas de suministro, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la capacidad de adaptación frente a escenarios inciertos. Lo que comenzó como una necesidad ambiental se está convirtiendo en una ventaja competitiva.

Para México, esta transformación llega en un momento particularmente oportuno. El fenómeno del nearshoring está atrayendo inversiones y posicionando al país como un actor estratégico dentro de las cadenas globales de valor. Sin embargo, la competitividad del futuro no dependerá únicamente de nuestra ubicación geográfica o de los costos de producción. Cada vez más empresas internacionales exigen estándares ambientales, sociales y de gobernanza para seleccionar proveedores y socios comerciales.

La sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional para convertirse en un requisito de mercado. En este contexto, San Luis Potosí posee una oportunidad extraordinaria. Su fortaleza industrial y su papel dentro del sector automotriz le permiten pensar más allá del crecimiento tradicional. El siguiente paso podría ser evolucionar hacia modelos de colaboración donde los residuos de una empresa se conviertan en recursos para otra, generando ecosistemas productivos más eficientes, resilientes y competitivos.

La transición hacia modelos regenerativos requiere líderes capaces de comprender la complejidad del entorno, construir alianzas, gestionar emociones y movilizar voluntades alrededor de un propósito común. Requiere también organizaciones que entiendan que la sostenibilidad no es responsabilidad de un departamento específico, sino una forma diferente de tomar decisiones.

Quizá por eso la discusión más importante ya no sea si las empresas deben cambiar. La verdadera pregunta es qué tan lejos están dispuestas a llegar. Algunas harán los ajustes mínimos para cumplir con las nuevas exigencias del mercado. Otras aprovecharán esta oportunidad para redefinir su propósito y convertirse en agentes de transformación.

Porque al final, el éxito de una organización no debería medirse únicamente por los años que permanece operando, sino por la huella positiva que deja en las personas, las comunidades y los territorios donde genera valor.

Y tal vez la gran reflexión para nuestro tiempo sea esta: el futuro no pertenecerá a quienes aprendan a extraer más recursos, sino a quienes sean capaces de regenerarlos.