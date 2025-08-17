De ridículos a voyeristas

Lo que en seguida voy a relatar sucedió hace mucho tiempo, cuando aún no había todos estos artilugios de comunicación -iPhone, iPad, iMac, iLamadre- que acercan a los que están lejos pero alejan a los que están cerca. Un cierto joven ingresó a un club nudista, y en broma se hizo tomar una foto de cuerpo entero, desnudo. Por esos días su abuelita le escribió pidiéndole que le enviara un retrato suyo. A falta de uno cortó en dos la dicha fotografía y le envió la mitad a la señora. Consternado se dio cuenta de que por equivocación le había enviado la mitad inferior. Poco después recibió una carta de la anciana abuela: “Cambia de peinado, hijito. El que usas ahora hace que la nariz se te vea ridículamente pequeña”... En la reunión de parejas don Chinguetas bailó en la sala poniéndose a manera de falda el mantel de la mesa de centro y la pantalla de la lámpara como sombrero. De regreso a casa su señora le dijo: “Vaya que hiciste el ridículo en la reunión. Espero que nadie se haya dado cuenta de que estabas sobrio”... Curvina, joven mujer de ondulante anatomía, paseaba por el campo y vio un regato o arroyuelo de frescas y cristalinas aguas. El calor bochornoso que reinaba -y eso que el país era república- la llevó a desvestirse por completo y entrar en las invitadoras linfas. Disfrutándolas estaba cuando apareció un cazador que al observarla, y al observar sus ropas en la orilla, se sentó a esperar a que saliera del agua, y así mirarla en todo su esplendor. Mortificada, molesta, Curvina le dijo al individuo: “Veo que no es usted un caballero”. Replicó el tipo: “Y al rato yo veré que usted tampoco lo es”. (Al lascivo mirón que en francés se llama voyeur y en español voyerista, en inglés se le conoce con el más expresivo y pintoresco apelativo de Peeping Tom. Eso proviene de una leyenda medieval sajona, la de Lady Godiva, hermosa y caritativa dama cuyo nombre viene de Godgyf, o sea God gift, regalo de Dios. Aconteció que su esposo, señor feudal de Coventry, expoliaba a sus vasallos cargándolos de impuestos onerosos. Ella, compadecida de los pobres aldeanos, le suplicó a su marido que les redujera los gravámenes. El hombre, burlón, cruel, puso como condición -que pensó no cumpliría- que se paseara a caballo, desnuda, por las calles del lugar. Lady Godiva lo hizo. Los lugareños, conmovidos, se encerraron espontáneamente en sus casas, y cerraron puertas y ventanas a fin de no ver la desnudez de la casta señora. Un sastre llamado Tom no pudo resistir la tentación de contemplar la belleza de la dama, y la vio a través de un agujero en el postigo. De ahí lo de Peeping Tom. Otra leyenda, seguramente apócrifa, relata que Lady Godiva llegó a su casa a las 11 de la noche. Le preguntó, irritado, su marido: “¿Por qué vienes a esta hora?”. Contestó ella: “Andaba cumpliendo la condición que me pusiste”. “¿De veras? -replicó el hombre, atufado-. El caballo regresó hace tres horas”)... Conocemos a Capronio. Es un sujeto ruin y desconsiderado. Su mujer le dijo: “Si mi mamá decide vivir con nosotros tendremos que mudarnos a otro departamento”. “De nada va a servir -acotó Capronio-. De cualquier modo nos encontrará”... Doña Chalina, mujer metomentodo, amiga de cotilleos y murmuraciones, le comentó intencionadamente a su vecina: “He notado que a tu hija le está creciendo el abdomen”. “No es lo que piensas -le contestó, irritada, la mujer-. Lo que pasa es que tiene problema de gases”. Pasaron los meses, y un día la chismosa se topó en la calle con la vecina y su hija. La muchacha llevaba un bebé en su carriola. Lo vio doña Chalina y exclamó: “¡Ay, qué pedito tan lindo!”. FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo los cielos y la tierra.

En los cielos puso el Sol, la Luna y todos los astros que brillan en la inmensidad de la bóveda celeste. En la tierra puso los animales y las plantas, y luego el mar con todos sus pescaditos.

Finalmente el Señor dio vida a Adán.

El Espíritu le preguntó:

-¿Para qué hiciste al hombre?

Respondió el Creador:

-Para que nos haga a nosotros.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.