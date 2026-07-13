logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Del mercado que nos separa a la política que nos une

Por Colaboradores

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Habitamos tiempos convulsos, los consensos histórico-políticos que orientaron el desarrollo de relaciones multilaterales mayoritariamente pacíficas entre países, y, a pesar de varias limitaciones, la consolidación y desarrollo de las democracias al interior de los mismos durante la segunda mitad del siglo veinte parecen haberse desdibujado a lo largo del primer cuarto del siglo XXI. La tendencia dominante parece haber girado hacia gobiernos cada vez más autoritarios y discursos cada vez más discriminatorios y polarizantes: narrativas de construcción de enemigos que derivan en relaciones cada vez más desiguales y tensas entre países y en la vida interna de estos.

      En medio de este escenario, al interior de las sociedades también se libran disputas entre diversos grupos en función de sus diferencias de valores, intereses, necesidades. Un ángulo de lectura de estas disputas internas, agrupa "generacionalmente" a las facciones en conflicto, pero vale la pena preguntarnos: ¿De qué hablamos cuando hablamos de brechas generacionales? ¿A qué intereses conviene fomentar la narrativa de la disputa y contradicción entre generaciones?

      Si cuestionamos un poco las etiquetas generacionales popularizadas: boomers, gen X, millennials, centennials, podemos darnos cuenta de que son categorías nacidas de una segmentación mercantil, son un dispositivo para eficientar campañas publicitarias y promover consumos específicos, al mismo tiempo que fracturan la comunidad política, promueven la competencia estéril y producen inmovilidad frente a los desafíos colectivos.

      El riesgo es estratégico: si aceptamos como naturales esas categorías, le cedemos al mercado y sus intereses el poder de nombrarnos y de desmovilizarnos. Pero si nos salimos de esa lógica y disputamos el sentido de pertenencia generacional, enunciamos en nuestros propios términos los grupos a los que nos adscribimos y encontramos puentes que conectan a las generaciones y sus anhelos comunes entonces recuperamos agencia y capacidad colectiva para enfrentar los desafíos urgentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Repolitizar para construir puentes

      Para este importante paso de recuperar la subjetividad autónoma y cuestionar las identidades que nos asignan los poderes y el mercado con las coordenadas de inmovilidad en las que nos ubican, las tareas de politización son fundamentales. Repolitizar el lenguaje con y desde el que dialogamos, repolitizar nuestras prácticas en todos los ámbitos de socialización para que esta sea vehículo de construcción y disputa de la realidad deseada y no de consumo de la realidad prescrita.

      Recuperar el debate público desde un lenguaje honesto y auténtico, en términos que nos hagan sentido y nos permitan nombrar coincidencias y diferencias, en contraste con la reproducción infinita del estéril "debate" mediático en el que los términos utilizados nos desmovilizan y dejan nada más como clientelas de liderazgos lejanos y difusos.

      La invitación es, pues, a construir más espacios y ejercicios de encuentro, de diálogo y debate que irradien en procesos de repolitización. Que la pedagogía política sea herramienta y material para la construcción de puentes intergeneracionales e intergrupales, para la articulación de masa crítica y de subjetividades e identidades autónomas que marquen rumbos y modos para la construcción de una realidad colectiva más digna, más justa, de más libertades y menos desigualdades.

      @pormxhoy

      (Integrante de Por México Hoy)

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Las candidaturas ciudadanas otra vez llegan a la SCJN
        Las candidaturas ciudadanas otra vez llegan a la SCJN

        Las candidaturas ciudadanas otra vez llegan a la SCJN

        SLP

        PULSO

        Fuera de lugar
        Fuera de lugar

        Fuera de lugar

        SLP

        Jaime Hernández

        Goles
        Goles

        Goles

        SLP

        PULSO

        Europa arde, CDMX se ahoga
        Europa arde, CDMX se ahoga

        Europa arde, CDMX se ahoga

        SLP

        PULSO