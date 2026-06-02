Empleo y desempleo en Latinoamérica

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Honestidad: es vivir de forma que puedas mirar sin bajar la vista. Honestidad no es solo decir la verdad, es no traicionarte a ti mismo. Ser honesto es ser coherente: aunque nadie esté mirando, aunque cueste, aunque duela.

Un tema muy importante para el crecimiento y desarrollo económico de un país es la generación de empleos formales, aunque la crisis de inversión que se presenta en Latinoamérica, es importante también cuantificar el empleo informal, ya que en la mayoría de los casos éste es mayor que el de la formalidad. En México el registro de empleos formales (IMSS) es de 22.5 millones y con datos del INEGI la informalidad asciende a 32 millones de personas y los desempleados son 2.5 millones de mexicanos.

Países como Brasil, Colombia y Perú han logrado reducir el desempleo, a diferencia de Argentina y Chile donde la desocupación ha aumentado. Latinoamérica sigue enfrentando desafíos en su mercado laboral. La informalidad, la falta de programas educativos, la desconfianza y burocracia gubernamental y la baja inversión privada son los factores que crean el desempleo. La informalidad es un problema donde la baja calidad de su empleo, sus salarios y seguridad social prácticamente son nulos. La inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica y el Caribe cerró en el 2025 con 199 mil millones de dólares, lo que significó un aumento de 7.1 % respecto al año anterior, siendo EEUU su principal socio (CEPAL). Los países que más recibieron entradas de IED fueron Brasil con un 38 % del total y México el 24 %, seguidos por Colombia, Chile y Argentina.

Haití es el país que tiene el mayor desempleo en Latinoamérica con un 15 % de su población económicamente activa (no incluye el empleo formal y el informal). Colombia el 11 %, Chile el 9 %, Urugüay el 8.5 %, Argentina 7.1 %, Costa Rica el 7 % y Brasil 6.8 %. México se ubica con la menor tasa de desempleo de 1.7 millones, con el 2.5 % de la población económicamente activa (67 millones). En México, el sector servicios es quién más genera empleos con 44 %, seguido por el comercio con un 19 %, la manufactura con un 16 %, la agricultura con 10 % y la construcción con el 9 %. Entre los desempleados, el 11 % no ha terminado la educación secundaria, el 89 % no cursó en forma total la educación superior. La mayoría de los registros de empleados, un 45 % se encuentran entre los 25 y 44 años de edad y el 34 % son trabajadores con edades de 15 a 24 años.

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El empleo y desempleo son indicadores fundamentales para evaluar la situación económica y social de los países. Aunque Latinoamérica ha logrado reducir el desempleo en los últimos años, el principal desafío ya no es solo crear puestos de trabajo, sino generar empleos formales, productivos y de calidad. La informalidad, la desigualdad y la baja productividad continúan siendo obstáculo para el desarrollo laboral sostenible.

Los principales problemas laborales en Latinoamérica son: informalidad laboral, bajos ingresos, pérdida de poder adquisitivo, desigualdad de género, desempleo juvenil, bajo nivel de estudios, baja en la inversión privada productiva y tardanza gubernamental para la apertura de nuevas empresas. México, el país en donde más se trabaja y menos se produce. A pesar de su tamaño económico, el país ocupa uno de los últimos lugares en generación de valor por hora trabajada, con efectos ya visibles en su Producto Interno Bruto (PIB).

P.D. TEMPLANZA NO ES DEBILIDAD, ES FUERZA EN CALMA. ES LA VIRTUD DE QUIEN TIENE EL PODER DE REACCIONAR, Y ELIGE HACERLO EN FORMA INTELIGENTE. QUIEN DOMINA SU LENGUA, SUS DESEOS Y SUS IMPULSOS, ES MÁS FUERTE QUE AQUEL QUE CONQUISTA EJÉRCITOS.

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