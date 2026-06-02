Envejecer entre iguales

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Hace unos días, releyendo algunas notas sobre la sociabilidad en el siglo XIX, me topé con una constante en las crónicas de la época: la vida comunitaria no era una opción, era el andamiaje que sostenía la existencia. Hoy, en pleno siglo XXI, el ritmo contemporáneo nos ha vendido la ilusión de la autosuficiencia. Sin embargo, la biología y la historia suelen ponerse de acuerdo para recordarnos quiénes somos: seres profundamente gregarios.

Cuando pensamos en el envejecimiento, la mente colectiva suele saltar de inmediato a la tercera edad, a la jubilación o a las canas ya consolidadas. Pero envejecer es un gerundio que nos habita desde que nacemos y que cobra un peso específico en esa madurez intermedia —los treinta tardíos, los cuarenta, los cincuenta—, donde las responsabilidades profesionales, las crianzas o los laberintos de la vida adulta empiezan a saturar la agenda. Es precisamente ahí, en el corazón de nuestras décadas más productivas, donde solemos cometer el error más silencioso: descuidar nuestra red afectiva y restarle espacio al movimiento.

La ciencia contemporánea ha dejado de ver el envejecimiento como un mero proceso de desgaste celular para entenderlo como un fenómeno sistémico donde el entorno es coautor. Diversos estudios en el campo de la neurobiología y la psicología social —como el ya célebre Estudio del Desarrollo Adulto de Harvard, uno de los seguimientos longitudinales más largos de la historia— demuestran de manera contundente que la calidad de nuestras relaciones es el predictor más fiable de una salud robusta en la madurez. No son los niveles de colesterol ni los éxitos curriculares; es la certeza de tener redes de apoyo.

La amistad en la adultez actúa como un amortiguador metabólico. Investigaciones publicadas en revistas como PLOS Medicine señalan que la falta de conexiones sociales equivaldría a fumar quince cigarrillos al día en términos de riesgo de mortalidad. Cuando nos rodeamos de amigos, cuando provocamos la tertulia, el debate o el simple café compartido, nuestros niveles de cortisol (la hormona del estrés) disminuyen, dando paso a una regulación óptima del sistema inmunológico. Los amigos no solo alegran el espíritu; literalmente, blindan nuestras arterias.

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A este tejido social es indispensable sumarle el dinamismo. Mantenerse activa —y aquí la literatura científica es muy clara: no se trata de entrenar para un maratón, sino de combatir el sedentarismo cognitivo y físico— modifica la estructura misma de nuestro cerebro. El ejercicio aeróbico regular y el aprendizaje constante estimulan la neurogénesis (la creación de nuevas neuronas) en el hipocampo, la región clave para la memoria que suele ser la primera en resentir el paso de los años.

La verdadera clave reside en la intersección de ambas fuerzas: mantener la mente y el cuerpo activos junto a otros. Compartir un proyecto, caminar en grupo, debatir en un seminario o militar en una causa común activa lo que los sociólogos llaman "capital social intelectual". Nos obliga a salir del monólogo interno, a contrastar ideas y a mantener la flexibilidad cognitiva.

En las páginas de la historia potosina que suelo revisar, los grandes cambios y la resistencia cotidiana siempre se gestaron en los espacios de socialización: las plazas, las ligas, las asociaciones, las tertulias familiares y vecinales. No nos confinemos al aislamiento hiperconectado de las pantallas.

Envejecer con dignidad y lucidez no es una meta que se alcanza en el futuro; es un hábito que se cultiva hoy. Salgamos a caminar, busquemos a los amigos de siempre, provoquemos conversaciones incómodas o divertidas, mantengamos el cuerpo en marcha. Al final del día, la mejor forma de asegurar nuestro porvenir es sostener, con firmeza, la mano de quienes caminan a nuestro lado.