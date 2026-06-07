Implicaciones del ajuste fiscal en el mercado de combustibles

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El precio de los combustibles en México constituye uno de los indicadores más sensibles para evaluar la coyuntura económica del país. Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó modificar el esquema de apoyos fiscales, suspendiendo provisionalmente el estímulo para la gasolina Premium y reduciendo el porcentaje correspondiente a la gasolina magna y al diésel. Esta disposición destaca la complejidad implícita en la administración tributaria y su constante búsqueda de equilibrio presupuestario.

Técnicamente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) opera como un instrumento contracíclico de estabilización. Su propósito consiste en mitigar las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo para resguardar la economía doméstica durante periodos de alta volatilidad. No obstante, cuando las condiciones globales muestran estabilidad, la autoridad financiera ajusta las cuotas con el objetivo de optimizar la recaudación fiscal y fortalecer las finanzas públicas.

A partir de estas modificaciones, la cuota impositiva final experimenta un incremento directo en las estaciones de servicio. Para la gasolina Magna (menor de 91 octanos), el apoyo pasó de 13.49% desde el 28.32% de la semana anterior; para la gasolina Premium, el subsidio cayó al 0%, mientras que, para el diésel, el estímulo es del 40.42% desde el 46.21% de la semana previa. Si bien el Gobierno Federal mantiene canales de diálogo con el sector empresarial para evitar variaciones drásticas en los precios de venta al consumidor, la disminución del subsidio genera presiones de costos a lo largo de las cadenas de suministro. El transporte de mercancías, que depende significativamente del diésel, enfrenta costos operativos superiores que podrían transferirse eventualmente a los bienes de consumo final.

La reducción de los apoyos fiscales genera impactos económicos en el sector empresarial. Presión en la cadena de valor: El incremento neto en el precio por litro del diésel y la gasolina Magna eleva el costo de distribución interna. Este fenómeno impacta principalmente a corporativos con flotas comerciales propias o esquemas de última milla. Contracción de márgenes operativos (EBITDA): Para las empresas que participan en mercados de alta competencia, trasladar el alza de costos de forma inmediata al consumidor final resulta inviable. En consecuencia, las organizaciones absorben temporalmente este incremento impositivo, contrayendo sus márgenes de utilidad neta. Sector gasolinero bajo presión: las estaciones de servicio experimentan una reducción en sus márgenes operativos debido a los acuerdos de precios máximos establecidos con el Gobierno Federal. Al mismo tiempo, reportan una baja colateral en las ventas de sus tiendas de conveniencia cuando el precio del combustible sube.

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Este panorama se desarrolla en un contexto de volatilidad para el peso mexicano, influenciado por variables externas como el desempeño macroeconómico de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas globales. En este entorno, el margen de maniobra de la política fiscal nacional se reduce, haciendo indispensable un manejo riguroso de los ingresos derivados de los hidrocarburos.

El principal desafío para la administración federal radica en balancear las metas de recaudación sin desincentivar el dinamismo del consumo interno. Las próximas semanas serán determinantes para observar si esta estrategia fiscal logra consolidar la estabilidad de las finanzas públicas o si requerirá modificaciones ante las demandas operativas del aparato productivo nacional.

El sector empresarial deberá ejecutar un plan de acción centrado en cuatro pilares fundamentales: Asegurar la deducibilidad al 100%, realizando todos los pagos exclusivamente vía monederos electrónicos autorizados, tarjetas corporativas o transferencias, ya que el efectivo invalida la deducibilidad ante el SAT. Aprovechar estímulos fiscales, verificando si el giro de la empresa permite acreditar el IEPS pagado en el diésel directamente contra el ISR. Optimizar la operación logística a través de la implementación de sistemas de telemetría y software de ruteo para reducir kilómetros en vacío, controlar hábitos de conducción y programar mantenimientos preventivos que eviten el consumo excesivo de combustible. Mitigar riesgos financieros a través de la incorporación de cláusulas de ajuste dinámico por combustible (fuel surcharges) en los contratos con clientes y evaluar coberturas financieras (hedging) para estabilizar el presupuesto.

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