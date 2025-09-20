Influencia del marketing en los Tenis

En la última década, la industria de los “sneakers o tenis” ha experimentado una transformación radical, pasando de ser calzado deportivo funcional a convertirse en artículos de lujo, símbolos de estatus y objetos de colección. Me atrevería a decir que algunas personas los calificaban como feos y viejos, ahora les dicen “Vintage y modernos”.

Este cambio no ha sido casualidad, sino el resultado de estrategias de marketing muy sofisticadas, colaboraciones exclusivas con marcas de alta gama y una cultura que está en búsqueda de la exclusividad.

Las marcas líderes en sneakers han perfeccionado el arte de la comercialización, utilizando técnicas como:

• Ediciones Limitadas: Crear productos en cantidades reducidas para generar escasez y deseo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

• Storytelling de Marca: Vincular los sneakers con historias de atletas o con movimientos culturales como el hip-hop.

• Marketing Digital y Redes Sociales: Campañas virales, influencers y los famosos “Unpackings” (Cuando abren las cajas de los productos comprados) difundidos en redes como Instagram y TikTok.

Colaboraciones con Marcas de Lujo: Elevando los Precios

Una de las estrategias más efectivas para incrementar el valor percibido de los sneakers ha sido la unión entre marcas deportivas y casas de lujo. Estas colaboraciones no solo atraen a nuevos consumidores, sino que justifican precios exorbitantes. Ejemplos clave incluyen:

1. El tenis como pasarela millonaria

Hasta hace una década, ver a un tenista en una campaña de moda era excepcional. Hoy marcas de lujo compiten por vestir a las nuevas estrellas del circuito. La razón es simple: el tenis mueve una base de 1,000 millones de seguidores, con crecimiento explosivo en Asia (mercado clave para productos de lujo) y una audiencia que combina lo juvenil y poder adquisitivo adulto.

2. La receta del precio Premium

Las marcas líderes en zapatos deportivos aplican han realizado grandes esfuerzos por satisfacer al creciente mercado que busca pagar altos precios por productos exclusivos.

3. Cuando la pasarela se pone deportiva

Las casas de lujo no se conforman con vestir a los tenistas: han empezado a fabricar sus propios sneakers técnicos y buscan a los atletas que son los mejores de cada disciplina.

El fenómeno, se invirtió, ya no es el deporte el que quiere parecer lujo; es el lujo el que necesita la credibilidad deportiva, especialmente para conectar con la Generación Z.

4. Sneaker de tenis que ya valen más que relojes de lujo

Hoy en día es muy común ver en fiestas elegantes a hombres con trajes y con calzado deportivo incluso las mujeres con vestidos elegantes utilizando un par de sneakers de alta gama y desde luego de altos precios.

5. ¿Por qué el consumidor paga el triple?

1.- Estatus cultural:

Llevar unos tenis que mezclan historia del deporte con acabados de lujo es como tener un vinilo original en perfecto estado: no es solo lo que vale, es lo que dice de ti. Muestra que sabes de qué va la cosa, que no te compras lo primero que ves.

2.- Escasez digital:

Las apps tipo SNKRS o los sorteos online hacen que comprar unos tenis sea como conseguir entradas para un concierto de U2 en los 90: hay que estar atento, tener suerte y, si lo logras, todos lo saben. Es como ganar un premio sin salir de casa.

3.- Inversión emocional:

Ser fan de los mejores deportistas y tener sus zapatillas es como tener el casete firmado por tu grupo favorito. No es solo calzado: es un recuerdo, una conexión, algo que te hace sentir parte de su historia.

4.- Revalorización:

Comprar ciertos tenis hoy es como comprar unos Nike originales en los 80 y guardarlos sin usar: en pocos meses pueden valer el triple. No es solo moda, también es una jugada que puede dejarte buena ganancia si sabes cuándo vender.

El tenis ya no compite contra el fútbol ni el baloncesto; compite contra la alta relojería y los handbags. Y va ganando.

El marketing y las colaboraciones de lujo han redefinido la comercialización de sneakers, transformándolos en productos de alta gama

“Un par de zapatillas ya no es solo deporte: es la entrada a un club de estatus global donde el rendimiento, el arte y el lujo comparten vestidor”.

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda