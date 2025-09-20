Suma el ICE más arrestos

PARK RIDGE, Illinois.- Agentes de inmigración han arrestado a casi 550 personas como parte de una operación en el área metropolitana de Chicago que se lanzó hace menos de dos semanas, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) el viernes.

Las cifras ofrecen una evaluación temprana de lo que se perfila como un importante operativo policial similar al de Los Ángeles y Washington, DC.

Las cifras publicadas por el DHS incluyen arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) así como por otras agencias federales que están asistiendo en la operación.

El ICE lanzó su “Operación Midway Blitz” en el área metropolitana de Chicago el 8 de septiembre, generando preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes que señalan que ha habido un aumento notable en los agentes de inmigración. Esto ha profundizado la preocupación en comunidades ya temerosas de los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas utilizadas en otras ciudades que son blanco de las políticas de inmigración intransigentes del presidente Donald Trump.

La operación ha generado acusación de uso excesivo de la fuerza y redadas en las que se ha arrestado también a ciudadanos de Estados Unidos, al tiempo que ha complacido a los partidarios de Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de emprender deportaciones masivas.

El gobierno de Trump ha prometido enviar más agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de las autoridades y residentes locales.

Un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado, aun cuando las operaciones de inmigración continúan.