Ataca grupo paramilitar una mezquita en Sudán

EL CAIRO.- Un ataque con drones atribuido al grupo paramilitar sudanés las Fuerzas de Apoyo Rápido impactó una mezquita durante las oraciones del viernes, matando al menos a 70 fieles en la región de Darfur del Norte, informó trabajadores humanitarios y el ejército sudanés.

El ataque en la sitiada ciudad de El Fasher destruyó completamente la mezquita, y es probable que el número de muertos aumente porque aún hay personas enterradas entre los escombros, dijo un trabajador del grupo local de ayuda Salas de Respuesta de Emergencia. El trabajador habló bajo condición de anonimato por temor a represalias por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

El ejército de Sudán, que combate contra las RSF en ataques que han ido en aumento desde abril de 2023, señaló en un comunicado que lamentaba la muerte de al menos 70 víctimas en el ataque.

“El objetivo injusto de civiles es el lema de esta milicia rebelde, y continúa haciendo a la vista de todo el mundo”, indica el breve comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Resulta difícil obtener más detalles del ataque dado que ocurrió en un área donde muchas organizaciones internacionales se han tenido que retirar ante los riesgos de seguridad en el fuego cruzado de las batallas entre las RSF y el ejército.