MADONNA CON NUEVO ÁLBUM

Por EFE

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
MADONNA CON NUEVO ÁLBUM

Con un escueto mensaje en sus redes sociales Madonna ha revolucionado el mundo musical. No solo porque, finalmente, anuncia nuevo álbum para 2026 sino porque lo hace regresando a Warner, la discográfica de sus inicios, en lo que parece una vuelta a sus comienzos.

Sus primeros discos la situaron como la gran diva del pop. Desde el ‘Madonna’ de 1983, pasando por ‘Like A Virgin’ (1984), ‘True Blue’ (1986) o ‘Like a Prayer’ (1989), en una colaboración con la cantante con Warner que se prolongó hasta ‘Hard Candy’ (2008).

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con quien lanzará su próximo álbum, del que solo ha señalado que es un “regreso a la pista de baile”.

De lo poco que se sabe de este disco -su primer trabajo en siete años (el último fue ‘Madame X’, en 2019)-, es que pretende ser una continuación de ‘Confessions on a Dance Floor’, su décimo álbum de estudio, lanzado en 2005 y que fue el penúltimo con Warner, el sello que hizo de Madonna una estrella.

“De ser una artista con dificultades en Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres sencillos, parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y de hecho, no podría haber sido más cierto”, señaló la cantante en un comunicado publicado por la revista Rolling Stone. 

