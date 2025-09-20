logo pulso
Decomisan armas y droga en penal de Culiacán

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Decomisan armas y droga en penal de Culiacán

CULIACÁN, Sin.- En una nueva revisión de rutina por cinco módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal, con respaldo de la Guardia Nacional, descubrieron cinco armas de fuego, diez celulares, cien gramos de una yerba seca similar a la marihuana, entre otros objetos.

Solo el pasado 27 de agosto, en una revisión similar derivado de riñas entre internos, se aseguraron siete pistolas, dos cargadores abastecidos, 29 cartuchos útiles, 110 dosis de polvo blanco, con características de cocaína.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que personal del Ejército respaldo esta supervisión, reforzando la seguridad externa, como medida preventiva, lo que permitió encontrar tres pistolas calibre 40, una nueve milímetros y otra calibre 5.7X 28 mm, todas ellas con cargadores abastecidos.

Todas las armas y objetos localizados en los módulos revisados fueron turnados a las autoridades judiciales para que investiguen el origen de todo lo asegurado y finque las responsabilidades de los funcionarios que se pueden estar involucrados.

La revisión, que se realizó en este mismo centro penitenciario de Culiacán, tuvo lugar a solo 12 días de que se había registrado una confrontación.

