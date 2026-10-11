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En La feria de las vanidades. Una novela sin héroe, hay protagonistas nadie se escapa a las pulsiones más vanas de su ego. La novela de William M. Thackeray, publicada en 1847, inicia así: «Un sentimiento de honda melancolía invade al director de escena que, sentado frente al telón, observa la bulliciosa animación de la Feria. En ella se come y se bebe en exceso, se ama y se coquetea, se ríe y se llora...»

Demasiado hacia dónde mirar, demasiado con qué distraernos en esta nueva feria de las vanidades. Algunos lo saben y lo aprovechan. Entre realitys y personajes como lady croquis se nos olvida que los servicios básicos y de salud están para llorar, que la contaminación de todo nos afecta más que nunca o, en fin, que la mayoría estamos indefensos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró esta semana que espera que el fusilamiento de un reo se transmita en vivo «porque la gente necesita entender que este tipo de actos tiene consecuencias graves». El 3 de diciembre sería la fecha de ejecución del psiquiatra militar que mató a 13 soldados desarmados e hirió a otros 32 en el Fuerte Hood, en Texas, en 2009. Será el primer fusilamiento en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Las asociaciones de Derechos Humanos lo han calificado como "tortura". Y dijo León XIV: «El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital: ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse».

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En México, Article 19 «advierte que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada hoy por la Cámara de Diputados, profundiza los riesgos de censura y vigilancia en internet, al incentivar [...] que las plataformas digitales retiren contenidos de manera preventiva, antes de determinar si existe una infracción a derechos de autor. Esto pone en riesgo expresiones legítimas, críticas, informativas y de interés público, que podrían ser eliminadas para evitar sanciones».

Y es que leyes que supuestamente deberían promover la libertad, la coartan: un tribunal ordenó que el monero Paco Navarrete le ofrezca disculpas públicas durante 15 días a la diputada Itzul Barrera por un "carton" que subió en 2025. En el cartón, además de mofarse de una declaración sobre el costo de los aguacates, la muestra sentada, enseñando las piernas, lo cual según la diputada la sexualiza y es violencia política de género. El caricaturista alega que tomó la imagen del Instagram de la persona política en cuestión. Al parecer, solo creció la cara para que se viera caricaturesca.

Hay una iniciativa de un grupo de periodistas potosinos que es de aplaudir. Desde el colectivo Voces Libres convocan al foro «Periodismo, Inteligencia Artificial y Libertad de Expresión», que se realizará del 15 al 17 de octubre. «La iniciativa no responde a bandos, colores ni filiaciones políticas, sino a la necesidad de construir una agenda compartida desde el respeto a la pluralidad [...] con el objetivo de analizar los riesgos y oportunidades de estas tecnologías, combatir la desinformación y evitar que la regulación se convierta en un mecanismo de censura».

Otra buena noticia: La jurista sudafricana Navi Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 por «por sus esfuerzos para promover el derecho internacional en momentos en que se encuentra bajo ataque». Fue Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado. Como tal, «documentó cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y concluyó que existen pruebas de la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino en Gaza».

Ah, el Nobel de Literatura por fin fue para alguien que estaba en la quiniela. Anne Carson, poeta y ensayista canadiense, se alzó con el galardón. Van algunos de sus versos: «Dado que ema en griego significa "sangre", y poe-ma / debería significar / "después / de la sangre / "la sangre de después". / Hagamos primero poema, con sangre»

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Correo: debajodelagua@gmail.com