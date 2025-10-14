La innovación tecnológica: Motor permanente del crecimiento económico

El Premio Nobel de Economía de 2025 fue otorgado a Joel Mokyr de Países Bajos, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt, por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. Los doctores galardonados afirman que “la innovación representa algo novedoso, y por lo tanto, es creativa; sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia”.

¿Qué es la innovación? La innovación es la introducción de cambios que generen valor, ya sea en productos, procesos, servicios o modelos de negocio. La innovación no siempre implica inventar algo nuevo; también se refiere a mejorar, adaptar o combinar ideas existentes que ayuden a la empresa a obtener una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva se refiere a la capacidad de una empresa para generar valor a un costo menor o de forma única, de manera que los clientes prefieran su oferta sobre la de otros.

Las ventajas competitivas se pueden clasificar en tres tipos: 1) liderazgo en costos, cuando la empresa ofrece productos o servicios similares a los de la competencia, pero a menor precio, gracias a una estructura más eficiente; 2) por diferenciación, referida a ofrecer algo único que los clientes valoran como calidad, diseño, servicio, marca, sostenibilidad, tecnología, etc.; 3) por enfoque o nicho, es decir, la empresa se especializa en un segmento específico de mercado y lo atiende mejor que nadie.

Volviendo al tema de innovación, las empresas que innovan no solo crecen más rápido, sino que también obligan al resto a mejorar o desaparecer. La empresa puede innovar en el producto, creando o mejorando bienes o servicios; innovar en sus procesos, a través de la optimización en la forma de producir o entregar; o innovar en las estructuras y cultura organizacionales. Todo ello construirá una ventaja competitiva sostenible que incide en la productividad, mejores niveles de rentabilidad, mayor atracción y retención de clientes, mejor posicionamiento de marca y enfoque a la responsabilidad social empresarial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel macro, como lo ha indicado recientemente el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la coyuntura global a la que se enfrenta México, es una oportunidad de expansión, dadas las condiciones de proximidad geográfica, costos de producción y disponibilidad de talento con el que cuenta México. Para ello, el Secretario de Economía plantea un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y el talento, más allá de un modelo manufacturero tradicional, particularmente en los sectores de movilidad, salud e innovación tecnológica.

En este contexto, es importante impulsar políticas públicas encaminadas a promover la innovación; por ejemplo, la creación de una estrategia nacional y agendas estatales enfocadas a la innovación, favorecer la colaboración público-privada (gobierno, universidades, empresas y sociedad civil). Otro aspecto importante es la inversión en educación, ciencia y tecnología, a través de la educación científica y tecnológica desde los niveles básicos hasta el nivel universitario, fomentar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), apoyar la formación de capital humano altamente calificado y la movilidad de investigadores.

Otros aspectos importantes son la simplificación de la burocracia y regulaciones para la creación de nuevas empresas, asegurar una infraestructura digital moderna e implementar programas de innovación social que impulsen soluciones a problemas ambientales y sociales. Finalmente la creación de alianzas estratégicas, el establecimiento de ecosistemas de innovación y la transferencia del conocimiento entre universidades y empresas fomentan la colaboración entre los diversos sectores que integran una economía.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent