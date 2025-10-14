“LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD ARTÍSTICA”

La mesa redonda “Desarrolla tu marca: cómo construir una identidad artística en la escena electrónica”, reunirá a Carballo y al equipo de Wildsunday’s junto con DJ’s locales el martes 14 de octubre a las 17:00 horas en el Palacio Municipal de San Luis Potosí en un encuentro dedicado a analizar los procesos de creación, gestión y consolidación de proyectos musicales en la actualidad.

La conversación estará encabezada por Carballo, promotor cultural y fundador de Wildsunday’s, iniciativa que surgió en San Luis Potosí como un espacio independiente para difundir la música electrónica y fortalecer la comunidad artística local. En tres años, el proyecto se ha consolidado como una plataforma que conecta a creadores, marcas y públicos, posicionándose dentro de la oferta cultural contemporánea de la ciudad.

Wildsunday’s se ha caracterizado por impulsar talentos emergentes y promover la autogestión como una vía sostenible para el desarrollo de la música electrónica. Desde esta perspectiva, Carballo ha trabajado en la construcción de una identidad sólida para su proyecto, basada en la colaboración y la innovación, elementos que le han permitido expandir su alcance sin perder su esencia comunitaria.

Durante su intervención, Carballo abordará los procesos que acompañan la creación de una marca artística dentro del ámbito musical, así como los retos que implica mantener un equilibrio entre la visión creativa y el crecimiento profesional. Su experiencia servirá como ejemplo de cómo la gestión cultural puede integrarse al desarrollo artístico para generar espacios de encuentro y profesionalización.

Con ello, se pretende visibilizar la escena emergente y destacar el papel que juega la música electrónica dentro del panorama cultural contemporáneo de la ciudad.