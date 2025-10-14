logo pulso
Exposición “Anatomía del slasher”

Por Estrella Govea

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
Exposición “Anatomía del slasher”

En la Galería 1941 de Cineteca Alameda se inaugurará la exposición “Anatomía del slasher”, hoy martes 14 de octubre a las 19:00 horas, la décima tercera muestra propone un recorrido histórico y visual por uno de los subgéneros más reconocidos del terror cinematográfico: el slasher. 

El término slasher se refiere a un tipo de película de terror centrada en un asesino que persigue y asesina a sus víctimas, generalmente adolescentes o jóvenes adultos, utilizando armas punzantes o cortantes. Este subgénero se consolidó entre las décadas de 1970 y 1980 con títulos como Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm, que introdujeron personajes emblemáticos como Michael Myers y Freddy Krueger. Su nombre proviene del verbo inglés slash, que significa cortar o acuchillar.

La exposición presenta una selección de materiales que documentan la evolución del slasher desde sus inicios hasta su impacto actual en la cultura popular. A través de carteles, imágenes y objetos alusivos, se muestra cómo este tipo de cine ha reflejado los temores y obsesiones de distintas generaciones, convirtiéndose en una referencia constante dentro del género del horror.

Anatomía del slasher también analiza los elementos característicos que definen a este subgénero: el asesino enmascarado con motivaciones personales, las víctimas representadas por estereotipos juveniles, el aislamiento de los escenarios y la presencia de la llamada “final girl”, figura que sobrevive al ataque y enfrenta al antagonista. La exposición desglosa estas reglas narrativas que han hecho del slasher una fórmula reconocible y efectiva dentro del cine de terror.

Con esta nueva exposición, el recinto pretende dar difusión a la cultura cinematográfica, acercando al público a la historia y estructura de un género que ha marcado a varias generaciones de espectadores.

La muestra podrá visitarse de lunes a domingo, de 15:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

y visual por uno de los subgéneros más reconocidos del terror cinematográfico.

