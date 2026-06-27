Las 100 corporaciones empresariales más responsables de emisiones de GEI

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En un estudio que abarcó cientos de miles de compañías en todo el mundo se concluyó que 100 compañías del planeta son las responsables directas o indirectas del 71% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en todo el mundo, principalmente CO2, lo que simplifica el seguimiento de ese 71% de emisiones desde ese punto de vista, ya que solucionando sólo 100 EMPRESAS solucionamos el 71% del PROBLEMA. También este mismo estudio revela que el 32% de las emisiones de GEI son producidas por empresas propiedad de INVERSIÓN PÚBLICA, tradúzcase en BOLSAS DE VALORES del mundo comandadas desde Nueva York por WALL STREET. O sea que las bolsas de valores y nosotros mismos estamos financiando ese 32% de las emisiones que todos respiramos diariamente más de 20,000 veces diarias. Por lo que nuevamente bajo este punto de vista se puede condicionar el financiamiento a empresas a que cumplan con las CONDICIONANTES ECOLÓGICAS de las legislaciones, de manera que las inversiones en empresas que utilizan combustibles fósiles son cada vez más arriesgadas económicamente hablando y se les debe restringir el financiamiento si no eliminan sus emisiones de GEI.

El estudio revela los nombres de esas cien empresas y aquí solo mencionaremos a las primeras 10 y sus porcentajes de emisiones del total mundial.

China Coal 14.3%, Saudi Aramco 4.5%, Gazprom 3.9%, National Irani Oil Company 2.3%, Exxon Mobil 2.0%, Coal India 1.9%, PETRÓLEOS MEXICANOS 1.9%, Russia Coal 1.9%, Shell 1.7% y China Petroleum 1.6%.

Como vemos, nuestro PEMEX es responsable del 1.9% de las emisiones de GEI en el mundo, además de ser una de las empresas más ineficientes del planeta con una deuda actual de todos nosotros mexicanos de 120,000 millones de dólares, es decir que cada mexicano debemos por medio de Pemex 923 dólares. Lo que nos convierte en una empresa técnicamente quebrada y sin posibilidades de ser viable, producto de más de 84 años de malos manejos de PRI, PAN y ahora MORENA. Son exactamente lo mismo.

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Como vemos, todas las empresas son del sector ENERGÉTICO, es decir, las que procesan combustibles fósiles que después queman las demás industrias y nosotros mismos en nuestra vida diaria. Por medio de una TRAZABILIDAD se puede dar seguimiento al destino final de cada barril de petróleo de las mismas empresas.

Ahora trataremos el tema de las empresas que utilizan los productos energéticos de las empresas mencionadas y que están empezando a reaccionar de una manera lenta, y que depende de nosotros consumidores acelerar su respuesta positiva al cambio climático:

COCA COLA: Se comprometió para 2025 reducir su huella de carbón en un 25%. No fija contra qué parámetro.

BMW: Es la armadora de automóviles que bajó su huella de carbono y está enfocada en no producir más autos de combustión interna después de 2025, sin especificar año exacto.

TOYOTA: Creó el primer coche híbrido, el PRIUS, además de que para 2050 reducirá en un 90% las emisiones de CO2 de sus vehículos contra las emisiones de 2010. Objetivo muy lejano pero definido.

HILTON: Reducirá a la mitad su huella de carbono para 2030. Tampoco especifica parámetro.

LIFT: Empresa turística que se maneja como Emisora Neutra de CO2 por medio de la compra de Bonos de Carbono por muchas toneladas métricas de CO2, que al final sí se emiten.

ALASKA AIRLINES: Es la empresa más eficiente del mundo en uso de combustibles.

DISNEY: Tiene una política de cero residuos y dice ser cero emisiones por medio del mercado de bonos de carbono.

STARBUCKS CAFÉ: Dice estar pagando precios justos a productores de café, además de no usar popotes plásticos y tratar de reducir sus emisiones directas e indirectas de GEI en sus locales y en sus procesos.

DOMINO´S PIZZA: Utiliza empaques de cartón reciclable y están experimentando con entrega robótica de pizzas.

LEVIS: Están reduciendo un 40% sus emisiones en cadena de suministros y experimentando con telas hechas con PET y materiales reciclables.

Y podríamos seguir con Target, Nike, Patagonia, Ikea, Jhonson, Unilever, Google, Microsoft, Nestlé, etc., etc.

Como vemos, todas son empresas transnacionales igual que las productoras de energía que mencionamos en este estudio. Lo que nos reitera lo sostenido en esta columna que a MAYORES INGRESOS, CAPITALES Y VENTAS SOMOS MÁS CULPABLES DE LA CRISIS AMBIENTAL, TANTO EN LO PERSONAL COMO EN LO INSTITUCIONAL. También observamos que, en la mayoría de los casos, los objetivos no están totalmente definidos para ser totalmente medidos, mas es un principio con aparentes buenas intenciones. Nosotros como consumidores debemos de tomar conciencia y elegir las marcas que actúan con más responsabilidad ecológica. Un ejemplo tan sencillo que parece broma pero puede ser un punto de partida: en lugar de beber COCA COLA u otro refresco bebe agua natural o aguas frescas, eso baja tus emisiones de carbono.