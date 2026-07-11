Las claves económicas de México para el segundo semestre

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La primera semana de julio ha dejado al descubierto una profunda paradoja en la arquitectura macroeconómica de México. Por un lado, la política monetaria restrictiva parece estar consolidando su victoria más visible: la convergencia de la inflación hacia el rango meta del Banco de México. Por otro lado, los indicadores de consumo y producción industrial comienzan a reflejar los costos colaterales de un dinero caro, dibujando un panorama de clara desaceleración para la segunda mitad del año.

La publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para el mes de junio trajo un respiro indispensable para los mercados financieros. La inflación general anual se ubicó en un 3.37%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, beneficiada por una corrección drástica en el componente no subyacente (-0.27% mensual). La volatilidad de los productos agrícolas, que durante meses presionó al alza las expectativas, cedió terreno de forma notable, principalmente por la baja cercana al 40% en el costo del jitomate. No obstante, la inflación subyacente, el verdadero termómetro de la demanda agregada a largo plazo, continúa por encima del rango de variabilidad del Banco de México, en un 4.03% anual, presionada por la rigidez en los precios del sector servicios (4.49%). Para la Junta de Gobierno del Banco de México, este escenario mitiga la urgencia de mantener una postura restrictiva extrema, abriendo la ventana hacia un ciclo ordenado de recortes en la tasa de referencia. Una menor tasa interbancaria aliviará el costo del capital para las empresas nacionales en los próximos trimestres.

En el contexto del consumo privado, la economía real muestra signos de fatiga que las organizaciones deben ponderar en sus planes de contingencia. El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) reportó un avance marginal de apenas 0.1% mensual en abril, un freno contundente si se compara con el dinamismo previo. El foco de atención para las cadenas de suministro y comercio minorista radica en el origen del gasto: el consumo de bienes de origen importado creció un 11.7% anual, mientras que el mercado de bienes y servicios nacionales se estancó por completo (0.0%). Este sesgo estructural expone cómo la fortaleza del consumo interno ha estado artificialmente sostenida por la sustitución de productos nacionales frente a los extranjeros, una tendencia insostenible si el tipo de cambio experimenta correcciones o si las cadenas de suministro globales enfrentan nuevos choques de costos.

En la actividad industrial, el dato más preocupante de la agenda semanal fue, sin duda, la contracción del 0.8% mensual en la Actividad Industrial (IMAI) durante mayo, lo que situó el crecimiento anual de la producción en un nulo 0.0%. Este freno sectorial está directamente ligado al agotamiento del principal motor de la economía en los últimos años: la construcción, la cual se desplomó un 3.7% en el mes de mayo. El cese o conclusión de los grandes proyectos de infraestructura pública, sumado a las elevadas tasas de interés que encarecen el financiamiento inmobiliario privado, han neutralizado el impulso industrial. A esto se añade un crecimiento plano en las manufacturas (-0.1%), sector que resiente la menor demanda de bienes duraderos desde los Estados Unidos. Para el sector corporativo, esto se traduce en una menor utilización de la capacidad instalada y en presiones sobre los márgenes operativos.

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La primera semana de julio confirma que la economía mexicana está cambiando de rumbo. La estabilidad de precios es una excelente noticia para generar certidumbre de las inversiones y la planeación financiera institucional. Sin embargo, el estancamiento de la industria y la debilidad del consumo interno sugieren que el sector empresarial deberá operar en un entorno de menor crecimiento de ingresos durante los próximos meses. En este entorno, la eficiencia operativa, la gestión óptima del capital de trabajo y la diversificación de proveedores serán las herramientas críticas para preservar la rentabilidad. El control de la inflación abre una buena oportunidad para que las personas cuiden sus ahorros y las empresas planeen con más calma, pero el freno en la construcción y el consumo doméstico obligan a ser cautelosos.

La estabilidad en los precios abre una oportunidad ideal para que las familias protejan su dinero, pero el freno en la economía obliga a cuidar el bolsillo con inteligencia. La clave para los próximos meses no será gastar de más o buscar compras impulsivas, sino jugar a la segura: es el momento perfecto para guardar el dinero en opciones de ahorro que dejen buenas ganancias, evitar por completo el tarjetazo con intereses altos y cuidar la estabilidad del empleo para cerrar el año sin deudas ni sobresaltos.

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