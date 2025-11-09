En la suite nupcial de cierto hotel había dos letreros con la palabra “Bienvenidos”. Uno estaba en la cabecera de la cama, para que lo viera el novio; el otro estaba en el techo, para que lo viera la novia… Don Acisclo, maduro caballero, hizo construir en su jardín una enramada con plantas que daban acogedora sombra. Le dijo a Himenia, soltera de 39 años cumplidos varias veces: “Querida amiga: la invito a ir a mi casa. Ahí le enseñaré mi pérgola”. “Señor mío -se indignó ella-. Peladeces no”... En el curso del juicio de jurados el fiscal le preguntó a la bella mujer: “¿Cómo le habló el acosador cuando la abordó en aquella oscura calle?”. Respondió ella: “Me dijo palabras que no son para ser repetidas ante personas decentes”. Le indicó el fiscal: “Entonces dígaselas al juez”... Ataúlfo y su esposa Polvoreta paseaban por el campo. La tarde era bochornosa, de calor intenso; caía un sol de plomo. Vieron un arroyuelo de cristalinas aguas, y sintieron el antojo de refrescarse en él. Así, se despojaron de sus ropas -llevaban 10 años de casados, de modo que ya había cierta confianza entre ellos- y entraron en las reconfortantes linfas. Poco después la señora, fresca ya, salió del agua. En eso oyó unos ruidos cerca. Apresuradamente se cubrió la parte que más debía cubrirse con lo primero que halló. Y lo que halló fueron los zapatos de su esposo, que se colocó en la dicha parte con las suelas hacia afuera. El que había hecho aquellos ruidos fue un lugareño que acertó a pasar por ahí. Vio a Polvoreta con los zapatos donde se los puso y le dijo admirado: “Impetuoso el señor ¿no?”... En la clase de catecismo la señorita Peripalda le preguntó a Pepito: “¿Dónde está Dios?”. El muchachillo respondió sin vacilar: “Está en el baño de mi casa”. La catequista se sorprendió al escuchar aquella insólita respuesta. Le dijo al chamaco: “¿Por qué piensas que Dios está en el baño de tu casa?”. Explicó Pepito: “Por las mañanas mi mamá no aparece, y mi papá pregunta frente a la puerta del baño: ‘Dios mío, ¿todavía estás ahí?’”... Noche de bodas. El recién casado tomó por los hombros a su desposada, fijó en ella una mirada penetrante y la interrogó, solemne: “Dime, Loretela: ¿eres virgen?”. Preguntó ella a su vez: “¿Qué ya vas a poner el nacimiento?”. (Nota. La pregunta del novio era inequitativa, impertinente, injusta, intemperante e insolente. ¿Por qué le preguntaba a su esposa si era virgen? ¿Acaso él era San José? Le recomiendo a ese joven machista la lectura del poema “Tú me quieres blanca”, de Alfonsina Storni)... Terminó el pasional trance de erotismo en la habitación 210 del Motel Kamawa. Ahíta, satisfecha, complacida, saciada, bien servida, le dijo ella a su sabidor y destrísimo galán: “¡Qué equivocado está mi padre! ¡Dice que no sirves para nada!”... Don Avaricio es el hombre más cicatero y ruin de la comarca. Su esposa tenía un gato de pelaje extraño, con manchas cafés, grises, amarillosas y rojizas. La señora les explicaba a sus vecinas: “Mi marido me preguntó si para mi cumpleaños quería uno blanco y negro o uno de colores, pero yo pensé que se trataba de un televisor”... En el Bar Ahúnda el untuoso tipo quiso entablar conversación con la guapa mujer que tenía al lado. Le preguntó: “¿Cómo te llamas?”. Respondió ella: “Tres mil pesos”... Conocemos a Capronio: es un sujeto díscolo, incivil e inurbano, sin conciencia alguna de lo que al prójimo se debe. Cierto amigo suyo le preguntó: “¿Cómo está tu suegra?”. Respondió Capronio en tono hosco y sombrío: “Goza de una salud desesperante”... El hijo del sultán Attes le pidió: “Padre: si no vas a usar tu harén hoy en la noche ¿me lo prestas?”. FIN.