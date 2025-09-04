Javier Milei, en entrevistas ha declarado que, desde su perspectiva, el mejor gobernante de la historia contemporánea Argentina es Carlos Menem (1989-1999). Podemos suponer que admira las reformas neoliberales y la política económica de ese periodo. Recordemos que durante la gestión de Menem se privatizaron los bienes públicos, incrementó la desigualdad, se concentró la riqueza, endeudamiento, desastre en las finanzas públicas y no olvidemos los escándalos de corrupción.

Milei prometió acabar con la casta, pero lo primero que hizo fue aliarse con la casta del pasado, los Menem. Milei le expresó a Fantino que el dólar flota, pero Caputo interviene el precio. Milei estableció el nepotismo por decreto presidencial y designó a su hermana como Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, El Jefe.

Milei y Menem, tienen similitudes en lo ideológico, neoliberales, de derechas y se pueden emparejar en la corrupción, la patria contratista reloaded.

La actual coyuntura argentina coincide con la divulgación de la serie Menem, en Prime Video, que aborda la construcción del líder carismático riojano, las privatizaciones, la economía, los atentados, el modus operandi de la corrupción y la convertibilidad del dólar, el final queda abierto para una segunda temporada.

Abro un paréntesis para recomendar otra serie que se empata con la actualidad argentina y que recientemente se estrenó en Netflix, El Eternauta, obra maestra de la ciencia ficción

latinoamericana, escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López; los manifestantes contra el gobierno de Milei adoptaron el traje y la máscara de Juan Salvo en defensa de la ciencia, la educación y las personas adultas mayores.

Cierro el paréntesis y regreso a Milei y los Menem. En días recientes se filtraron unos audios que hablan de la supuesta corrupción de Karina Milei y los Menem, piezas claves del gobierno y legislativo, en La Libertad Avanza. Los apellidos Menem y Milei hermanados por las coimas.

Karina Milei, El Jefe, controla el armado de las candidaturas, la agenda del presidente y es el soporte emocional de Javier. No olvidemos que la presidencia de Milei se sostiene en el nepotismo.

Desde mi perspectiva, la gestión de Milei puede terminar con ingobernabilidad e inestabilidad económica, la memoria nos recuerda el cierre de Carlos Menem, el corralito y Macri. Milei no terminó con la casta, al contrario, se asoció con los Menem.

Milei no respeta los derechos adquiridos de los jubilados, quienes se manifiestan todos los miércoles en defensa de una pensión digna; si el Diego viviera los estaría defendiendo, lamentable el silencio de Messi y los campeones del mundo en Qatar. Los futbolistas del siglo XXI no tienen conciencia de clase, prefieren lavarle la cara a los regímenes autócratas de Medio Oriente.

Se vienen las legislativas, La Libertad Avanza se juega su futuro y la posible reelección de Javier Milei, seguramente les afectaran los escándalos de corrupción, se enfrentan a un peronismo dividido y disminuido por la sentencia de Cristina. Podemos tener enfrentamiento Milei contra Axel Kicillof en la próxima elección presidencial.

¿Milei tendrá el mismo final de Carlos Menem?

