Todos los hombres son mortales.

Sócrates es hombre.

Por lo tanto Sócrates vive como si fuera inmortal.

Quienes creen en el más allá están en el más acá llenos de miedo. Temen a lo que hay después de la muerte, pese a que nadie ha regresado de ella para decir lo que hay.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A lo mejor no hay nada, y todo lo que se dice que hay es invención. Con ese invento de reinos de ultratumba se ha hecho más dinero que con cualquiera de las otras invenciones, incluidas la del automóvil y la computadora.

Reza la fórmula para el difunto: “Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para él la eterna luz”. Yo espero el descanso eterno, pero sin luz, pues con la luz encendida no puedo dormir.

Todo eso dijo el amigo a quien acompaño a tomar la copa -varias- los martes por la noche. Sus palabras me escandalizaron. Los creyentes nos escandalizamos con facilidad.

¡Hasta mañana!...