Rescatan Bomberos a un perro, cayó a aljibe

Matehuala.- Bomberos rescataron a un perrito que cayo dentro de un aljibe en una casa de la colonia Guadalupe, el perrito fue rescatado y entregado a los vecinos de la zona, que le brindarían atención médica.

Los hechos se originaron en la avenida San Francisco de la colonia Guadalupe, cuando un perro en situación de calle cayó dentro de un aljibe, los vecinos del lugar inmediatamente pidieron apoyo y reportaron la situación a los bomberos, que acudieron a brindar el auxilio para rescatar la mascota.

Al llegar al lugar vieron al perrito que se encontraba dentro del aljibe, por lo que procedieron a realizar labores de rescate y afortunadamente lograron sacar al perrito, el cual aparentemente se encontraba bien, pero fue entregado a los vecinos del lugar quienes se comprometieron a llevarlo a revisar con un médico veterinario.

Posteriormente les hablaron para acudir a un domicilio en Cerrada de Bolivia, en la colonia Las Mercedes, donde reportaron una colmena de avispas en el marco de una ventana a seis metros de altura, por lo que acudieron con su equipo especial y trabajaron para retirar la colmena para evitar que alguien saliera lesionado.

