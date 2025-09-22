logo pulso
“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A

Tengo la gran fortuna de vivir en una ciudad cuyo deporte favorito es el beisbol.

El vasto estadio donde juega el equipo de casa, los Saraperos de Saltillo, se llena siempre con un público formado por familias que disfrutan los partidos en un ambiente cordial, seguro y ordenado. 

Mi padre me enseñó a amar el beisbol. De la mano me llevaba a ver los juegos, y juntos oíamos en el radio el relato de las hazañas de los Yanquis de Nueva York en la voz del legendario Buck Canel. 

Anoche vi en mi casa -cine en pantuflas- la película “Pride of the Yankees”. Narra la vida de Lou Gehrig, uno de los más grandes peloteros en la historia del beisbol. Gary Cooper  representa al extraordinario jugador. En el film aparece Babe Ruth. ¿Quién hace su papel? El mismo Babe Ruth, en una magnífica actuación. 

Lou Gherig murió a edad temprana, víctima de una enfermedad que ahora lleva su nombre. Es uno de los grandes del beisbol. El número de su uniforme, el 4, fue el primero en la historia del deporte en haber sido retirado para que ningún otro miembro del equipo pudiera ya llevarlo. 

Amo el beisbol. Su historia está llena de leyendas, y sus leyendas son historia.

¡Hasta mañana!... 

