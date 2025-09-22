Recupera GCE seis vehículos robados

En diferentes operativos realizados en la entidad, agentes de la Guardia Civil Estatal lograron la recuperación de seis unidades con reporte de robo vigente que ahora serán entregadas a sus propietarios.

En la colonia la Hogares Ferrocarrileros, en Soledad, fue ubicada una camioneta Nissan Pick Up en color rojo, modelo 1986, que al ser consultada arrojó contar con reporte de robo del 18 de septiembre en la colonia Alpes, en la capital potosina.

Por otro lado, en recorridos preventivos en la zona centro de Soledad, fue asegurada una camioneta Nissan estaquitas modelo 97 en color blanco, con reporte de robo del 16 de septiembre en la colonia Terremoto, en la capital potosina.

En el municipio de Tanquián de Escobedo, fue recuperado un auto Chevrolet Corsa en color rojo, con reporte de robo del 31 de marzo del 2019 en la zona centro del municipio de Matehuala.

Las labores preventivas a cargo de la División Caminos, permitieron la localización en la Zona Industrial de una caja refrigerada en color blanco, modelo 2013, con reporte de robo del 19 de septiembre en la comunidad de La Tinaja.

De igual manera, se ubicó en la comunidad de El Huizache, un tractocamión en color blanco, modelo 2024, éste acoplado con una caja refrigerada y otra unidad pesada modelo 2021 robados con violencia el 19 de septiembre en La Tinaja.

Todas las unidades quedaron a disposición del Ministerio Público, en donde se continuará con las investigaciones y serán devueltas a sus legítimos dueños.