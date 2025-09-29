logo pulso
Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

No teme a la muerte el caballero sevillano. Dice: “Sólo el que no ha vivido tiene miedo de morir”.

Don Juan hizo de la vida un arte. “Jamás me preocupó el más allá -declara-, porque viví plenamente el más acá». Añade: “Disfruté mis días, y más gocé mis noches”. 

Ahora los recuerdos alejan a Don Juan no únicamente de la soledad, sino también de la insana tentación del arrepentimiento. 

Hace unos días recibió la inesperada visita de un clérigo. Le dijo el visitante:

-Vengo a reconciliaros con Dios.

Le contestó el hidalgo:

-Jamás me he peleado con él.

Don Juan supo vivir. Ahora dice: “Espero también saber morir”.

¡Hasta mañana!...

