Chilpancingo queda sin transporte por violencia

Chilpancingo, Gro.- Este domingo, después del mediodía, la mayoría de las Urvan del transporte público desaparecieron de las calles.

Los choferes decidieron suspender el servicio tras el ataque a una unidad en la colonia PRD, en la periferia de la ciudad. Eran las 11 de la mañana, cuando una unidad de la ruta Amojileca-Chilpancingo fue detenida por unos hombres, bajaron a los pasajeros y le prendieron lumbre. Más de la mitad de la unidad quedó quemada.

Sin embargo, una mujer y su nieta, de ocho años, no alcanzaron a alejarse lo suficiente y las llamas las alcanzaron.

A partir de ese momento, las unidades del transporte público comenzaron a desaparecer de las calles. Las horas pasaron hasta que quedaron muy pocas.

Como hace dos años, camionetas de Protección Civil y de la Policía Municipal trasladaron a cientos de personas de un lado de la ciudad al otro.

Dos horas después, en la carretera federal Acapulco-México, a la altura de la comunidad de Zintlanapa, en Mochitlán, quemaron otra unidad del transporte público.

A las 4 de la mañana, cerca de la terminal de autobuses fue quemado un camión de la ruta Chilpancingo-Quechultenango.

Desde el primer minuto del domingo, todos los sitios en Chilpancingo de las rutas que van hacia Petaquillas, El Ocotito, hacia los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Juan R. Escudero estaban vacíos. Todas esas rutas van al territorio que, según las autoridades controlan “Los Ardillos”.