Un cortocircuito incendia depósito de cerveza

Por Carmen Hernández

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Un cortocircuito incendia depósito de cerveza

RIOVERDE.- Un cortocircuito provocó el incendio de un depósito de cerveza en la Colonia San Rafael dejando severas pérdidas a los propietarios. 

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que a la 01:31 horas de la madrugada de este domingo se recibió una llamada de auxilio, donde informaban de un incendio en un negocio de venta cerveza. 

Los tragahumo de inmediato se trasladaron al Dren Platanares esquina con Frontera en la calle Mariano Matamoros, donde al llegar y ver las llamas, de inmediato iniciaron acciones para apagar el fuego. 

En el lugar ya se encontraban elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes le estaban haciendo frente al fuego, pero estaba muy difícil poder controlarlo sin el equipo que se requiere en estos casos.

Los Bomberos con la motobomba en la que se trasladaron de inmediato utilizaron una manguera para poder sofocar el incendio, el cual fue controlado a las 02.08 horas de la madrugada del domingo. 

Según información, se señaló que el fuego fue generado por un cortocircuito y que los daños no han sido cuantificados, pero que son considerables.

