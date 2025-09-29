Rusia ataca Kiev; hay 4 fallecidos

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó el domingo una oleada de drones y misiles sobre Ucrania que provocó la muerte de al menos cuatro personas. Se trata del primer bombardeo significativo desde que una ofensiva aérea sobre la capital de Ucrania dejó al menos 21 muertos el mes pasado.

Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció que su país sopesa la posibilidad de vender misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev, confirmó las bajas del domingo a través de Telegram y dijo que otras 10 personas resultaron heridas en el ataque que tuvo como objetivo áreas civiles en toda la ciudad. Entre los fallecidos había una niña de 12 años. Una enorme columna de humo negro se elevaba desde el lugar de una explosión cerca del centro de la ciudad.

Rusia lanzó un total de 595 drones explosivos y señuelos y 48 misiles, informó la fuerza aérea de Ucrania.

“Este vil ataque llegó prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera posición. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la presión más dura del mundo”, escribió Zelenski.

Durante una entrevista con Fox News grabada el viernes, Vance dijo que la Casa Blanca revisa una solicitud de Zelenskyy para obtener misiles de crucero Tomahawk, los cuales tienen un alcance de alrededor de 1.600 kilómetros y pondrían a Moscú dentro del alcance de las fuerzas de Ucrania.

“Es algo sobre lo que el presidente va a tomar la decisión final. Sé que estamos revisando esa solicitud”, dijo Vance.