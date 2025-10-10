logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Dijo un escritor hablando de otro:

-No sé por qué habla tan mal de mí. Jamás le he hecho un favor.

La ingratitud es hija bastarda de la soberbia, y hermana de la envidia. He recordado unos dolidos versos del mexicano Antonio Plaza: “El amor no se derrama. / La gratitud no aparece. / Sólo una madre nos ama, / y sólo un perro agradece”. Pesimistas son esos verso, y extremados, pues sé de mucha gente agradecida. Pero no en vano dijo Victor Hugo: “Mientras más conozco a los hombres más quiero a mi perro”.

A veces recito una pequeña oración:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Señor: ayúdame a olvidar los favores que he hecho, y a recordar siempre los que he recibido.

Así digo, y añado:

-Muchas gracias.

¡Hasta mañana!... 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Transporte y refrescos
Transporte y refrescos

Transporte y refrescos

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

iniciativa de excesos...
iniciativa de excesos...

iniciativa de excesos...

SLP

Pingo

Suena bien pero
Suena bien pero

Suena bien pero

SLP

PULSO