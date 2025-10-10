Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, incluirá en la Ley de Ingresos y Egresos 2026 un plan integral para la rehabilitación de la zona industrial de la capital, con el objetivo de mejorar infraestructura, seguridad y servicios, además de garantizar que los recursos generados por el predial de la zona permanezcan en la misma área.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, explicó que la iniciativa busca crear un mecanismo de autosuficiencia financiera, mediante un fideicomiso en el que empresarios y gobierno municipal, decidan conjuntamente las obras a ejecutar, dejando atrás años de abandono en el sector.

“Todo lo que se recaude en predial a la zona industrial, lo vamos a dejar en la zona industrial, lo poquito o mucho que se recaude. Creo que esta motivación de dejar el recurso en un fideicomiso para que juntos los industriales y el Ayuntamiento, decidamos las obras de la zona industrial va a ser un gran mecanismo que heredemos a la zona”, afirmó Galindo Ceballos.

El alcalde señaló que, además del predial, otros ingresos de la zona industrial, como derechos, aprovechamientos y pagos de licencias de construcción, se incorporarán al fideicomiso. La idea es que este fondo permita financiar de manera autónoma acciones de seguridad, alumbrado, pavimentación y mantenimiento, evitando que la zona vuelva a sufrir los problemas históricos acumulados durante más de una década.

“Todo el recurso que genere la zona industrial de prediales, otros derechos, aprovechamientos, pagos de licencias de construcción, todo lo vamos a dejar en la zona industrial en un fideicomiso para que lo autorregulemos los empresarios y el gobierno municipal. Ofrezco un mecanismo, voluntad plena y desde luego dejo abierta la posibilidad a la ayuda tanto estatal como federal”, añadió.

Galindo Ceballos recordó que ya ha sostenido reuniones con los líderes empresariales del sector y adelantó que programará nuevos encuentros para afinar detalles del plan, que contempla no solo obras menores, sino una estrategia integral para garantizar desarrollo económico, seguridad y modernización en la zona industrial de San Luis Potosí.