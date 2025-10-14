logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A

No me asustan los espectros que de noche vagan por los aposentos de la casona de Ábrego. 

Tampoco ellos se sobresaltan al verme. Nos conocemos bien; somos amigos. Sé su historia, y ellos saben mi cuento.

Un pequeño fantasma se aparece. Es el de Tanis de la Peña y Peña. Lo de Tanis es por Estanislao. Demasiado nombre para tan poco niño. Falleció a los 4 años, de difteria. Ahora busca en todos los cuartos al tiempo que llama una y otra vez: “Mamá... Mamá...”. No sabe que su madre murió de tristeza cuando él se durmió en sus brazos para siempre, y que su espectro anda por las habitaciones de la casa diciendo una y otra vez: “Hijito... Hijito...”.

Me apenan estos muertos que no acaban de morir. Yo ya estoy acabando de vivir, y temo convertirme en fantasma. A lo mejor lo soy ya y no me he dado cuenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

China-Estados Unidos-México
China-Estados Unidos-México

China-Estados Unidos-México

SLP

PULSO

El pueblo de verdad
El pueblo de verdad

El pueblo de verdad

SLP

PULSO

políticos demagogosaurio...
políticos demagogosaurio...

políticos demagogosaurio...

SLP

Pingo

Cuidar la investidura
Cuidar la investidura

Cuidar la investidura

SLP

PULSO