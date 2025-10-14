Ponencia “Rafael Adame Gómez”

Arturo Javier Ramírez Estrada expondrá el tema “Rafael Adame Gómez (1904-1963): guitarrista, chelista, compositor y maestro mexicano. En rumbo a la realización de una biografía documentada” este martes 14 de octubre a las 17:00 horas transmitido a través del canal de YouTube de la Fonoteca INAH.

La actividad forma parte del seminario en línea Antropología, historia, conservación y documentación de la música en México y el mundo 2025.

Rafael Adame Gómez nació en Autlán, Jalisco, en 1904, y desde joven se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Fue alumno de destacados maestros como Guillermo Gómez en guitarra, César del Castillo en violonchelo y Julián Carrillo en composición, quien lo invitó a integrarse al primer Grupo 13. Con este conjunto participó en el primer concierto de música microtonal en el Teatro Principal en 1922, donde interpretó sus propias obras escritas en cuartos de tono, utilizando una guitarra especialmente construida para ello.

Adame Gómez fue fundador de la cátedra de guitarra en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde impartió clases de 1936 a 1959. También se desempeñó como chelista en diversas orquestas mexicanas y en la Orquesta Filarmónica de La Habana, con la que trabajó bajo la dirección de reconocidos maestros internacionales. Tras su regreso a México continuó su labor pedagógica y artística hasta su fallecimiento en 1963.

La exposición del tema busca rescatar la figura de Rafael Adame Gómez y destacar su papel en la historia musical del país. Su obra, marcada por influencias nacionalistas y mestizas, ha sido objeto de estudio por investigadores que han contribuido a su revalorización, permitiendo que piezas como su Concierto para guitarra vuelvan a interpretarse en tiempos recientes. La ponencia forma parte del esfuerzo por documentar y difundir el legado de músicos mexicanos fundamentales para la consolidación del repertorio académico nacional.

